Invadiu casa, ameaçou mulher com arma e obrigou-a a transferir milhares de euros em Santarém

Há 48 min

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de termo de identidade e residência e de proibição de contactar, por qualquer meio, com a vítima

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 40 anos suspeito de um crime de extorsão agravada com recurso a arma de fogo, alegadamente cometido em junho, no concelho de Santarém, informou esta quarta-feira a força de segurança.

Em comunicado, a PJ refere que o suspeito está "fortemente indiciado" por se ter introduzido, sem autorização, na residência de uma mulher de 37 anos, com quem mantinha uma relação ligada a um negócio imobiliário anteriormente celebrado entre ambos.

O homem terá impedido a vítima de abandonar a habitação durante cerca de uma hora, aproveitando-se da sua situação de vulnerabilidade.

A PJ acrescenta que o suspeito empunhou uma arma de fogo e dirigiu ameaças de morte à vítima, constrangendo-a a realizar transferências bancárias “no valor total de 3.800 euros para contas por si tituladas”.

No âmbito da investigação, a Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo realizou várias diligências de recolha de prova, que culminaram no cumprimento de mandados de busca domiciliária e de detenção.

Das buscas resultou a apreensão de um bastão extensível, de uma réplica de uma pistola Glock 17 e de outros objetos com relevância para o processo.

A PJ salienta que os factos investigados revestem "elevada gravidade" por colocarem em causa bens jurídicos como a liberdade, o património, a integridade física e a tranquilidade pessoal da vítima, além de serem suscetíveis de provocar alarme social e um sentimento de insegurança na comunidade.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de termo de identidade e residência e de proibição de contactar, por qualquer meio, com a vítima.