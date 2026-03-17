PJ abriu quase 1400 inquéritos por extorsão sexual em dois anos

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REVISTA DE IMPRENSA | Homens representam a maioria das vítimas

A Polícia Judiciária abriu quase 1400 inquéritos por extorsão sexual em dois anos, noticia o Público desta terça-feira.

O jornal concretiza que o número de casos a chegar quer à Polícia Judiciária, quer à APAV, quer à Quebrar o Silêncio está a aumentar, tendo os homens como as principais vítimas.

Em causa estão tentativas de extorquir dinheiro sob ameaça de divulgar imagens íntimas.

A Polícia Judiciária só passou a desagregar os crimes de extorsão no tratamento estatístico em 2024: Nesse ano, em 1017 processos, 665 eram de tipo sexual. Em 2025, no total de 1229, foram 732.