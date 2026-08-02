Como um ciclone devastador dizimou 7% da população dos grandes símios mais raros do planeta

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Um ciclone que provocou inundações catastróficas e deslizamentos de terras devastadores na Indonésia, dizimou mais de 7% da população mundial dos grandes símios mais raros do mundo, concluiu um novo estudo.

Quase 60 dos 800 orangotangos-de-Tapanuli que restam em estado selvagem morreram quando o ciclone Senyar atingiu a ilha indonésia de Samatra, em novembro do ano passado, segundo o estudo publicado este mês na revista Current Biology.

O ciclone aproximou ainda mais da extinção estes orangotangos em perigo crítico, afirmaram os cientistas responsáveis pelo estudo. E é um sinal de que os fenómenos meteorológicos extremos alimentados pelas alterações climáticas estão a agravar os riscos que os orangotangos já enfrentam, à medida que as florestas onde vivem são destruídas para dar lugar a estradas, agricultura e indústria.

O ciclone Senyar levou mais de 406 milímetros de chuva à Indonésia, tornando-o num dos episódios de precipitação mais intensos registados na região nos últimos anos, segundo o Centro de Investigação sobre Tsunamis e Mitigação de Desastres. As alterações climáticas intensificaram a tempestade tropical, aumentando a intensidade da chuva entre 9% e 50%, de acordo com uma análise.

O ciclone matou mais de mil pessoas e obrigou mais de um milhão a abandonar as suas casas. Também provocou devastação no principal habitat dos orangotangos em Samatra - o Bloco Ocidental do ecossistema de Batang Toru, no norte de Samatra.

Os investigadores utilizaram dados de satélite para identificar mais de 8.094 hectares de áreas marcadas por deslizamentos de terras, com manchas visíveis de rocha, solo e detritos, que destruíram quase 12% da cobertura florestal desta região.

Vista de satélite das inundações e dos deslizamentos de terras na província de Aceh, na Indonésia, a 29 de novembro de 2025. (Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2025/Getty Images)

Os investigadores afirmam que os deslizamentos ocorreram quando a precipitação extremamente intensa saturou o solo, fazendo com que partes das encostas cedessem subitamente. Como este tipo de colapso acontece frequentemente com pouco ou nenhum aviso, os orangotangos tiveram muito pouco tempo para escapar.

A análise concluiu que morreram 58 orangotangos-de-Tapanuli, o que representa 11% da população local e 7% da população mundial total.

Os cientistas alertam que estes números podem estar subestimados, uma vez que foram calculados com base em estimativas da densidade populacional. O estudo também não teve em conta outras ameaças relacionadas com o ciclone, como a menor disponibilidade de alimentos para os orangotangos sobreviventes ou a destruição da copa das árvores.

“É perfeitamente possível que até 120 animais tenham morrido durante os deslizamentos de terras”, afirmou Erik Meijaard, principal autor do estudo e diretor executivo da Borneo Futures, no Brunei. Acrescentou, porém, que o número também pode ser inferior a 58.

A morte dos orangotangos representa um enorme golpe para uma espécie muito vulnerável.

Os orangotangos-de-Tapanuli recuperam de forma extremamente lenta, uma vez que as fêmeas tendem a dar à luz apenas a cada seis a nove anos, o que dificulta a recuperação da população. Os símios vivem em populações isoladas por Samatra, o que significa que até um único ciclone ou deslizamento de terras pode ter consequências duradouras. Os investigadores alertam que os danos podem aumentar se os orangotangos sobreviventes tiverem menor sucesso reprodutivo depois da catástrofe.

Os orangotangos-de-Tapanuli têm dificuldade em resistir até a pequenos aumentos nas taxas de mortalidade, e perdas anuais superiores a 1% colocam provavelmente a espécie num caminho rumo à extinção, afirmou Meijaard.

As consequências das devastadoras cheias repentinas provocadas pelo ciclone tropical Senyar em Aceh, na Indonésia, a 29 de dezembro de 2025. (Sutanta Aditya/NurPhoto/Shutterstock)

As conclusões levaram a apelos para que o Governo indonésio aplique medidas de conservação mais rigorosas para proteger a espécie ameaçada.

“A possibilidade de estes orangotangos recuperarem dependerá do que acontecer a seguir”, afirmou Friederike Otto, professora de ciência climática no Imperial College London. “Se esta tragédia servir de alerta para travar realmente a desflorestação, voltar a ligar alguns dos habitats florestais fragmentados onde isso for possível e reunir governos, comunidades locais e indústrias para apoiar os esforços de conservação, a espécie poderá ainda ter uma oportunidade”, disse à CNN.

Mas, alertou, outro episódio de precipitação intensa - que as alterações climáticas estão a tornar mais provável - representa um enorme risco para a recuperação dos orangotangos.

Adriano Lameira, primatologista da Universidade de Warwick que estuda os orangotangos de Samatra, e que não participou na investigação, afirma que o Governo indonésio tem de proteger melhor o habitat dos orangotangos, tanto das pessoas como da indústria.

“Depois de décadas de esforços de conservação contínuos, é evidente que o sistema atual não está a funcionar e não consegue garantir a proteção dos recursos naturais únicos do país”, afirmou.

Os orangotangos têm um enorme valor, acrescentou, incluindo por aprofundarem a nossa compreensão da humanidade: “Enquanto uma das poucas espécies de grandes símios que ainda restam, o orangotango-de-Tapanuli também oferece perspetivas únicas sobre as possíveis vidas dos antigos antepassados humanos e sobre porquê e como os seres humanos se tornaram aquilo que são hoje.”