Homem detido pela PSP por distúrbios e comportamento agressivo

Agência Lusa , AM
Há 39 min
PSP (Lusa)

O homem foi conduzido à Esquadra de Pombal pela prática de vários crimes contra a autoridade pública, nomeadamente resistência, coação, ameaças e agressões a agentes de autoridade.

Um homem foi detido em Pombal na quinta-feira pela PSP por causar distúrbios, ter um comportamento agressivo e agredir um polícia, anunciou hoje aquela força policial.

Segundo o Comando Distrital da PSP de Leiria, os factos aconteceram quando o homem, de 28 anos, estava a provocar distúrbios junto à Extensão de Pombal da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

Os polícias foram informados pelos funcionários da instituição de que o suspeito havia adotado, momentos antes, “um comportamento agressivo e ameaçador, incluindo gestos intimidatórios e ameaças de agressão”.

Aos agentes no local foi ainda relatado que o suspeito teria “arrombado a porta de entrada do edifício com pontapés, causando danos, tendo posteriormente entrado nas instalações e tentado agredir um dos funcionários”.

Quando a patrulha policial se encontrava a abandonar o local, os agentes aperceberam-se de que o homem regressou em direção às instalações.

“Perante a abordagem policial, o homem manteve uma atitude hostil, recusando acatar as indicações dos polícias e continuando a proferir ameaças dirigidas aos funcionários, que se encontravam já em segurança no interior do edifício”, acrescentou a PSP.

Mantendo um “comportamento agressivo”, foi solicitado reforço policial e, durante a intervenção, o suspeito “agrediu um dos polícias, atingindo-o na zona do pulso, ao mesmo tempo em que proferia ameaças, motivo pelo qual lhe foi dada voz de detenção”.

O homem foi conduzido à Esquadra de Pombal pela prática de vários crimes contra a autoridade pública, nomeadamente resistência, coação, ameaças e agressões a agentes de autoridade.

Considerando o risco de repetição dos comportamentos e o receio manifestado pelos funcionários da instituição, o detido foi encaminhado para as instalações do Comando Distrital da PSP de Leiria, onde permaneceu em detenção até ser presente à autoridade judiciária competente.

O Tribunal de Pombal decretou a medida de coação de Termo de Identidade e Residência, bem como determinada a sua comparência, no Hospital de Santo André, em Leiria, para avaliação psicológica.

Temas: Extensão de Pombal Leiria Pombal

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