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Exportações caem 6,5% e importações sobem 2,7%

Agência Lusa , CM
Há 1h e 4min
Contentores

Défice comercial agravado em 2.122 milhões de euros

As exportações de bens caíram 6,5% e as importações aumentaram 2,7% no primeiro trimestre, em termos homólogos, o que agravou o défice comercial em 2.122 milhões de euros, para 8.417 milhões, avançou esta sexta-feira o INE.

Segundo as estatísticas do comércio internacional do Instituto Nacional de Estatística (INE), se excluídas as transações TTE, ou seja, com vista a ou na sequência de trabalhos por encomenda (sem transferência de propriedade), regista-se um acréscimo de 0,9% nas exportações e acentua-se o crescimento nas importações para 4,3%.

Considerando apenas o mês de março, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de, respetivamente, +10,6% e +11,6% (-14,5% e -4,2%, pela mesma ordem, em fevereiro de 2026).

Quando excluídas as transações TTE, os aumentos foram mais expressivos: +14,6% nas exportações e +11,9% nas importações (-6,1% e -2,0%, respetivamente, em fevereiro de 2026).

Temas: Exportações Importações Défice comercial INE
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