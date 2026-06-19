A perda de quota nas exportações não é uma sentença. É um aviso

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Há uma regularidade incómoda nas crises da economia mundial. Quando o comércio global é sacudido por um choque, tendem a ser as economias menos competitivas as primeiras a ceder. Em 2025, num ano em que uma escalada de tarifas e tensões geopolíticas reconfigurou o comércio mundial, Portugal perdeu quota de mercado em 195 dos 341 mercados para onde exporta. É tentador ler o número como uma falha das empresas portuguesas. Mas seria uma leitura incompleta e fora de tempo

Há uma regularidade que a economia bem conhece. As economias mais produtivas e sofisticadas vendem mais ao mundo e seguram a sua posição. E há outra, menos confortável, que a investigação sobre complexidade económica tem demonstrado. As economias com bases produtivas mais sofisticadas tendem a absorver melhor os choques externos, ao passo que as mais concentradas em produtos de baixo valor ficam mais vulneráveis. É sobretudo nos momentos de tensão global que essa distância se agudiza: quando o comércio se reorganiza sob pressão, os mais expostos estarão concentrados em segmentos facilmente substituíveis.

A pergunta certa, por isso, talvez não seja por que é que as nossas empresas competem mal, mas se lhes temos dado as condições para se modernizarem. Além disso, por que razão cada turbulência nos encontra menos preparados do que outros.

Visto à distância, aliás, o quadro é menos sombrio do que um único ano sugere. Entre 2014 e 2025, segundo o Boletim Económico do Banco de Portugal, o peso das exportações portuguesas de bens nas importações mundiais subiu 6,2% - uma evolução melhor do que a da Alemanha, da França ou da Itália, que recuaram. Mas o fôlego concentrou-se na primeira metade do período; a partir de 2020, as exportações passaram a crescer abaixo do comércio mundial. E as perdas não estão distribuídas de forma uniforme: concentram-se em 2022 e em 2025. Não por acaso, esses são dois anos de turbulência global, o primeiro marcado pela guerra na Ucrânia, o segundo pela guerra comercial e pela reorganização das cadeias de valor.

Os dados são do Banco de Portugal, que descreve a perda de 2025 como “significativa e generalizada”. Parte dela reflete fatores temporários - a paragem programada da refinaria de Sines, uma quebra na produção agrícola, descidas de preços. Mas o seu carácter transversal aponta para algo mais profundo: uma pressão concorrencial crescente, em que se destaca o avanço da China em setores como o material de transporte. E, onde Portugal cedeu, outros avançaram. Dos 195 mercados perdidos, a UE ganhou quota em 87, a China em 75 e os Estados Unidos em 69.

O banco central aponta a especialização como o principal travão. Vendemos sobretudo a uma Europa que cresce abaixo do comércio mundial e concentramo-nos em setores de menor valor, sendo o comércio global hoje puxado por áreas como a inteligência artificial. Este é um dinamismo ancorado nos EUA e na Ásia, de que os exportadores portugueses pouco beneficiam.

Por outras palavras: mais do que perder o duelo direto com os concorrentes estrangeiros, perdemos pelo que vendemos e a quem o vendemos. E a especialização de um país não cai do céu. É o resultado, acumulado ao longo de anos, daquilo que se incentiva e se financia. É, em boa medida, uma escolha de política.

Que sejam a produtividade e a sofisticação a decidir quem exporta não é uma opinião. É o que mostra o trabalho de Marc Melitz, base da teoria moderna do comércio, defendendo que só as empresas mais produtivas aguentam os custos de exportar. Por sua vez, o Atlas da Complexidade de Harvard acrescenta que a sofisticação do que um país produz antecipa o seu crescimento. Essa produtividade, por seu turno, nasce da inovação - um processo que, como sublinhou o Nobel da Economia de 2025 de Aghion, Howitt e Mokyr, nunca está garantido, conquista-se.

A boa notícia é que as empresas respondem quando têm meios. Um estudo do Banco de Portugal sobre os fundos europeus demonstra que as empresas apoiadas aumentaram, de forma duradoura, o emprego, as vendas, o valor acrescentado e as exportações. O instrumento funciona. Falta, sobretudo, usá-lo à escala do problema.

E é aqui que há margem para acelerar. Portugal fixou a meta de 3% do PIB em investigação e desenvolvimento até 2030, mas a despesa tem estado perto de 1,73%, abaixo da média europeia. No European Innovation Scoreboard continuamos “inovador moderado”, com fragilidades persistentes no investimento privado e no capital de risco. Não é que nada se faça - faz-se, e o PRR deu um impulso real. O risco é que um esforço tão dependente de um estímulo temporário não chegue para modernizar o tecido empresarial ao ritmo que precisamos.

Um ano não faz uma tendência. E, como vimos, há até uma década de resistência por trás dele. Por isso, 2025 não deve ser lido como o ano em que tudo correu mal, mas como o momento em que uma fragilidade antiga veio à tona. Junto de outros sinais que se arrastam - o investimento em I&D abaixo da meta, uma produtividade por trabalhador das mais baixas da UE, uma especialização pouco sofisticada -, o número de 2025 parece menos um acidente e mais um sintoma que a conjuntura expôs. E há uma razão para o levar a sério agora: o que pressionou o comércio em 2025 não desapareceu, e a guerra no Médio Oriente acrescentou-lhe, em 2026, um choque energético. Cada novo abalo testa primeiro quem está menos preparado para o absorver. É como aviso, não como sentença, que o número deve ser entendido.

A questão é de fundo. Numa união monetária, sem moeda para desvalorizar, as únicas alavancas da competitividade são a produtividade, as qualificações e a inovação. É o mesmo que tenho defendido a propósito do investimento - sem capacidade produtiva não há produtividade e, sem produtividade, não há exportações que aguentem. O relatório Draghi diz o mesmo à escala europeia.

Uma política séria para a competitividade não é um subsídio avulso; é um pacote coerente e previsível. Reforçar e estabilizar o financiamento público à I&D das empresas - e não apenas o crédito fiscal do SIFIDE -, alinhando o Portugal 2030 e o Horizonte Europa. Ajudar as empresas a ganhar escala, com capitalização e capital de risco. Aproximar universidades e empresas. Fechar o défice de qualificações. E, sobretudo, escolher: definir os segmentos de maior valor que queremos criar, em vez de esperar que nasçam sozinhos.

A objeção de que o Estado não sabe escolher vencedores está datada. A nova economia da política industrial, de Juhász, Lane e Rodrik, já não pergunta se deve intervir, mas como fazê-lo bem.

As exportações foram, durante anos, o motor da nossa convergência. No entanto, o seu contributo para o crescimento já abrandou, e a procura interna dificilmente o compensará quando o impulso do PRR terminar. Se nada mudar, o risco é fecharmo-nos numa especialização de baixo valor, precisamente o contrário do caminho que é preciso fazer.

O diagnóstico sobre a economia portuguesa está feito há anos. Os relatórios acumulam-se, os programas sucedem-se, os discursos repetem-se. O problema já não é saber o que falta; é transformar esse diagnóstico em execução continuada.

Não se inova por decreto. Mas também não se inova por acaso. Inova-se quando há instituições que escolhem prioridades, instrumentos que chegam às empresas, universidades ligadas à economia e políticas que sobrevivem ao ciclo eleitoral. Sem isso, Portugal continuará a pedir às suas empresas que concorram nos mercados internacionais com uma base produtiva que não lhes permite competir em valor - e a sentir, a cada choque global, o peso dessa exposição.

A perda de quota nas exportações não é uma sentença. É um aviso - e chega num momento em que a economia mundial volta a estar sob pressão.

Há avisos que não pedem diagnósticos. Pedem ação.