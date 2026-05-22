Bruxelas alerta para perda de quota das exportações portuguesas até 2027

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REVISTA DE IMPRENSA | O cenário reforça os alertas que já vinham a ser feitos pelo Banco de Portugal e por outras instituições nacionais e internacionais

A Comissão Europeia prevê que Portugal continue a perder quota de mercado nas exportações ao longo de 2026 e 2027, depois de uma inversão da tendência registada no ano passado, segundo o Jornal Público. Após mais de uma década marcada pelo crescimento das exportações e pelo reforço do seu peso na economia, Bruxelas antecipa agora um período de maior fragilidade no sector exportador português.

Nas previsões económicas de Primavera divulgadas esta quinta-feira, a Comissão aponta para um crescimento das exportações portuguesas de apenas 0,6% em 2026 e 2,2% em 2027. Estes valores ficam abaixo do crescimento esperado das importações dos países para onde Portugal exporta, estimadas em 1,8% e 2,6%, respetivamente.

O cenário reforça os alertas que já vinham a ser feitos pelo Banco de Portugal e por outras instituições nacionais e internacionais. Em causa está o risco de a economia portuguesa voltar a depender mais do consumo interno, depois de anos em que o crescimento económico assentou sobretudo no desempenho das exportações, num contexto de redução do endividamento público e privado.

Segundo os dados da Comissão Europeia, Portugal ganhou quota de mercado internacional em 12 dos 14 anos entre 2010 e 2024, com exceção de 2014 e 2020. No entanto, em 2025 verificou-se uma quebra significativa: as exportações cresceram apenas 0,4%, enquanto as importações realizadas pelos países de destino aumentaram 4,2%.