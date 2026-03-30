Mulher gravemente ferida após explosão de carro

Fonte da GNR afirma que as causas da explosão ainda são desconhecidas
Uma mulher de 56 anos sofreu esta segunda-feira ferimentos em pelo menos 80% do corpo, na sequência da explosão de uma viatura em Sobrado, revelaram à Lusa fontes da GNR e dos Bombeiros de Valongo.
O alerta foi dado pelas 11:25, revelou a fonte dos bombeiros, que indiciou que a vítima foi transportada para o Hospital São João, no Porto.
A mesma fonte afirmou desconhecer as circunstâncias em que a explosão ocorreu.
Fonte da GNR, que tomou conta da ocorrência, revelou que a vítima tem 56 anos.
A Polícia Judiciária está a investigar, revelou a fonte da Guarda.