Explosão em anexo de moradia deixa homem com queimaduras em 80% do corpo no Montijo

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Vítima tem 55 anos e está em estado grave

Um homem de 55 anos sofreu este sábado ferimentos graves devido a uma explosão no anexo de uma moradia, no concelho do Montijo, distrito de Setúbal, revelou a proteção civil.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Setúbal, a explosão teve origem numa botija de gás que se encontrava num anexo de uma moradia, situada na freguesia do Alto Estanqueiro-Jardia, no concelho do Montijo.

Contactada pela agência Lusa, fonte dos Bombeiros do Montijo explicou que a explosão causou ferimentos graves a um homem de 55 anos que foi transportado para o Hospital de São José, em Lisboa, com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Barreiro.

“A vítima sofreu queimaduras em 80% do corpo”, acrescentou a mesma fonte.

O alerta para a ocorrência foi dado cerca das 13:30 e no local estiveram 16 operacionais dos bombeiros do Montijo, VMER do Barreiro e ambulância de Suporte Imediato de Vida do (SIV) do Montijo e da GNR.