Quatro feridos em explosão de botija de gás em incêndio em Viana do Castelo

Agência Lusa , WL
Há 1h e 33min
Botija de gás ficou 10,9% mais cara no final de 2024
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Feridos foram hospitalizados

Quatro pessoas ficaram hoje feridas, uma das quais em estado grave, devido à explosão de uma botija de gás na freguesia de Mazarefes, distrito de Viana do Castelo, disse à Lusa fonte oficial.

Fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho disse que a explosão foi registada na sequência de um incêndio numa habitação e que o alerta foi dado pelas 15:44.

Os quatro feridos, três homens e uma mulher na casa dos 50 anos de idade, foram levados para o Hospital de Viana do Castelo.

No local estiveram 14 operacionais dos Bombeiros Voluntários e Sapadores, com seis viaturas.

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Temas: Explosão Gás Incêndio Viana do Castelo
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