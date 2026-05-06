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Seis pessoas feridas após explosão em café no Seixal

Agência Lusa , PP
Há 1h e 58min
Bombeiros (Getty Images)

Uma das vítimas ficou ferida com gravidade. As causas da explosão estão ainda por determinar

Seis pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade, na sequência de uma explosão ocorrida na manhã de hoje num café no concelho do Seixal, no distrito de Setúbal, informou fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, a explosão ocorreu às 10:00 no café “O Cantinho d´Avó”, situado na Rua Binta, na freguesia de Amora.

O ferido grave foi transportado para o Hospital de S. José, em Lisboa, e três feridos ligeiros para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

A mesma fonte adiantou que outros dois feridos recusaram transporte para a unidade de saúde.

As causas da explosão estão ainda por determinar, mas no local está uma equipa da Setgás, assim como 30 operacionais dos Bombeiros Mistos de Amora, dos Bombeiros Mistos do Seixal, dos Bombeiros de Almada e da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Temas: Explosão Café Seixal Feridos Proteção Civil
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