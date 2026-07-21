Ministro da Educação revela que já foram disponibilizados cerca de 227 mil exames nacionais aos alunos

Agência Lusa , TFR
Há 24 min
Ministro da Educação, Fernando Alexandre (António Cotrim/LUSA)
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Este ano, cerca de 166 mil alunos do ensino secundário realizaram os exames nacionais em papel, tendo as cerca de 190 mil provas sido digitalizadas e corrigidas pela primeira vez neste formato

O ministro da Educação revelou esta terça-feira que já foram distribuídos cerca de 227 mil exames nacionais do 11.º e 12.º anos, num universo de quase 300 mil provas, que terão sido entregues a mais de 100 mil alunos do secundário.

Na noite de segunda-feira, tinham sido disponibilizados os PDF de “227 mil provas que já chegaram a mais de 100 mil alunos”, revelou hoje o ministro da Educação, Fernando Alexandre, que está a ser ouvido no parlamento sobre o processo de digitalização e avaliação dos exames nacionais, a requerimento do PCP e do Livre.

Este ano, cerca de 166 mil alunos do ensino secundário realizaram os exames nacionais em papel, tendo as cerca de 190 mil provas sido digitalizadas e corrigidas pela primeira vez neste formato, um modelo que trouxe muitos problemas hoje reconhecidos mais uma vez pelo ministro.

No entanto, no dia em que arranca a 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário, Fernando Alexandre mostrou-se confiante: “Eu estou certo de que nós vamos avançar para uma segunda fase com muito mais normalidade, com muito mais rigor, e acredito que no próximo ano letivo, da mesma forma que as provas digitais de 9.º ano e as provas de moda deixaram de ser tema, porque as escolas conseguem realizá-las em normalidade, também no próximo ano este tema não será discutido publicamente”.

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Temas: Exmes nacionais Ensino secundário Ministro da Educação Distribuição Fernando Alexandre

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