Ministro da Educação revela que já foram disponibilizados cerca de 227 mil exames nacionais aos alunos

Há 24 min

Este ano, cerca de 166 mil alunos do ensino secundário realizaram os exames nacionais em papel, tendo as cerca de 190 mil provas sido digitalizadas e corrigidas pela primeira vez neste formato

O ministro da Educação revelou esta terça-feira que já foram distribuídos cerca de 227 mil exames nacionais do 11.º e 12.º anos, num universo de quase 300 mil provas, que terão sido entregues a mais de 100 mil alunos do secundário.

Na noite de segunda-feira, tinham sido disponibilizados os PDF de “227 mil provas que já chegaram a mais de 100 mil alunos”, revelou hoje o ministro da Educação, Fernando Alexandre, que está a ser ouvido no parlamento sobre o processo de digitalização e avaliação dos exames nacionais, a requerimento do PCP e do Livre.

Este ano, cerca de 166 mil alunos do ensino secundário realizaram os exames nacionais em papel, tendo as cerca de 190 mil provas sido digitalizadas e corrigidas pela primeira vez neste formato, um modelo que trouxe muitos problemas hoje reconhecidos mais uma vez pelo ministro.

No entanto, no dia em que arranca a 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário, Fernando Alexandre mostrou-se confiante: “Eu estou certo de que nós vamos avançar para uma segunda fase com muito mais normalidade, com muito mais rigor, e acredito que no próximo ano letivo, da mesma forma que as provas digitais de 9.º ano e as provas de moda deixaram de ser tema, porque as escolas conseguem realizá-las em normalidade, também no próximo ano este tema não será discutido publicamente”.