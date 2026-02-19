Tribunal de Moscovo abre processo contra ex-líder separatista de Donetsk por desacreditar o exército russo

O movimento liderado por Guirkin, um dos líderes russos do levantamento separatista de 2014 no Donbass e procurado pela justiça internacional pelo abate do voo MH17 da Malaysia Airlines nesse mesmo ano, é a favor da guerra contra a Ucrânia, embora tenha criticado severamente a má gestão do governo de Putin
Moscovo – Um tribunal de Moscovo abriu um processo contra o ex-líder da república separatista pró-russa de Donetsk, Pável Gúbarev, por desacreditar o exército russo, informou esta quinta-feira o portal independente Holod.
“Não sei se é algo intencional de alguém em particular. Só posso supor que alguém não gostou dos meus textos. Considero isto uma completa estupidez. Não espero que isto tenha consequências para mim”, declarou Gúbarev ao diário RBC, em relação ao processo registado na quarta-feira.
Gúbarev, governador autoproclamado da região separatista ucraniana de Donetsk em 2014 e exilado na Rússia há anos, marchou para a frente de combate em 2022 para lutar contra a Ucrânia.
Em 2023 voltou à Rússia para se juntar posteriormente ao Clube de Patriotas Indignados, liderado por Ígor Guirkin (também conhecido como Strelkov), condenado a quatro anos de prisão em 2023 após criticar o presidente russo, Vladimir Putin.
O movimento liderado por Guirkin, um dos líderes russos do levantamento separatista de 2014 no Donbass e procurado pela justiça internacional pelo abate do voo MH17 da Malaysia Airlines nesse mesmo ano, é a favor da guerra contra a Ucrânia, embora tenha criticado severamente a má gestão do governo de Putin.
Gúbarev, que enfrenta uma multa de até 50.000 rublos (550 euros), tem continuado a dar a sua opinião sobre a guerra contra a Ucrânia através do seu canal de Telegram, que conta com 25.000 subscritores, embora tenha opinado com mais cautela após a onda de represálias contra a ala ultrapatriótica russa.