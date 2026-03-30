Batalhão israelita que agrediu equipa da CNN na Cisjordânia suspenso e obrigado a treinar "fundamentos éticos"

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Batalhão só regressa ao terreno quando o comandante do Comando Central assim o entender

Exército israelita suspende batalhão envolvido na agressão e detenção de equipa da CNN na Cisjordânia

por Tal Shalev e Jeremy Diamond, CNN

O principal general das forças armadas israelitas suspendeu todas as atividades operacionais de um batalhão de reservistas envolvido na detenção e agressão de uma equipa da CNN na Cisjordânia, na semana passada. Esta decisão do general inclui ainda a expulsão de um soldado do serviço militar, informou o exército israelita esta segunda-feira.

O batalhão de reservistas, composto por centenas de militares que serviram no batalhão ultraortodoxo Netzah Yehuda, será imediatamente retirado da Cisjordânia e reencaminhado para treino até nova ordem, disse um responsável militar israelita.

A abrangente ação disciplinar do tenente-general Eyal Zamir, chefe do Estado-Maior do exército israelita, parece não ter precedentes pela rapidez e dimensão, surgindo cerca de 48 horas após a reportagem da CNN sobre o incidente ter sido transmitida pela primeira vez. Também parece refletir preocupações crescentes dentro do aparelho de segurança israelita quanto à escalada da violência de colonos israelitas na Cisjordânia.

A suspensão segue-se a um incidente ocorrido na quinta-feira na aldeia palestiniana de Tayasir, onde Jeremy Diamond, da CNN, e a sua equipa estavam a cobrir as consequências de um ataque violento por colonos que estabeleceram um posto avançado ilegal na aldeia. Os soldados detiveram a equipa, depois de um deles ter colocado o fotojornalista da CNN Cyril Theophilos num estrangulamento, derrubando-o no chão e danificando a sua câmara.

Um soldado israelita é visto a deter a equipa da CNN. Cyril Theophilos/CNN

A agressão a Theophilos será investigada pela polícia militar de Israel, disse um responsável militar.

O incidente representou uma “grave falha ética e profissional”, afirmou o Exército de Defesa de Israel (IDF), em comunicado esta segunda-feira, acrescentando que os “padrões de conduta e disciplina demonstrados no incidente não estão alinhados com os valores das IDF”.

“As armas devem ser utilizadas exclusivamente para cumprir a missão e nunca para vingança. Não aceitaremos este tipo de incidentes nas fileiras das IDF”, afirmou Zamir, no comunicado.

O exército disse que o batalhão irá passar por treino “destinado a reforçar os seus fundamentos profissionais e éticos” e que o comandante do Comando Central decidirá quando podem retomar a atividade operacional.

Serão tomadas medidas adicionais contra os soldados individualmente envolvidos no incidente, disse anteriormente o responsável militar.

O batalhão suspenso é a componente de reservistas do Netzah Yehuda, um batalhão de infantaria originalmente criado para integrar judeus ultraortodoxos nas IDF, mantendo ao mesmo tempo acomodações religiosas como a segregação de género e a observância rigorosa. Nos últimos anos, no entanto, o batalhão — maioritariamente destacado na Cisjordânia — tem atraído membros de grupos de colonos de extrema-direita, como os “Hilltop Youth”.

Soldados israelitas numa casa palestiniana. Cyril Theophilos/CNN

A administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ponderou sancionar o Netzah Yehuda em 2024 devido a alegadas violações graves dos direitos humanos contra palestinianos, citando relatos de homicídios, espancamentos e outros abusos. O plano foi abandonado após Israel fornecer informações indicando que as IDF tinham tomado medidas corretivas.

Durante a detenção da equipa da CNN, vários soldados disseram em câmara que acreditavam que toda a Cisjordânia pertence aos judeus e que estavam a vingar o alegado assassinato de um colono israelita dias antes. Um soldado chamado Meir admitiu que o posto avançado em Tayasir era ilegal, mas disse que seria “lentamente, lentamente” legalizado com a sua ajuda.

Na segunda-feira, o exército israelita expulsou Meir do serviço militar. O comandante do batalhão, o comandante de companhia, o subcomandante de companhia e um sargento foram também repreendidos pelos seus superiores, segundo o porta-voz.

O ministro da Segurança Nacional de extrema-direita de Israel, Itamar Ben Gvir, criticou a suspensão do batalhão, classificando-a como um “erro grave que prejudica os nossos combatentes e a capacidade de dissuasão de Israel”.

A reportagem da CNN gerou grande atenção nos meios de comunicação israelitas e foi divulgada em todos os principais órgãos de comunicação social do país, colocando um raro foco sobre a violência dos colonos contra palestinianos na Cisjordânia e o papel do exército israelita nesse contexto.

Abdullah Daraghmeh, vítima de um ataque perpetrado por um colono israelita, fotografado com o seu filho. Cyril Theophilos/CNN

Yair Golan, líder do partido Democratas e antigo vice-chefe do Estado-Maior das IDF, apelou a Zamir para “afirmar claramente aos seus subordinados abaixo e ao governo acima: não existe terrorismo ‘permitido’. Terrorismo é terrorismo. E o terrorismo combate-se com mão de ferro”.

O Sindicato dos Jornalistas de Israel exigiu que as autoridades militares levem a julgamento todos os soldados que agrediram violentamente a equipa.

A ação disciplinar ocorreu um dia depois de o porta-voz militar israelita, tenente-coronel Nadav Shoshani, ter pedido publicamente desculpa à CNN pelo incidente e prometido uma investigação rápida.