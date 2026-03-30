Batalhão israelita que agrediu equipa da CNN na Cisjordânia suspenso e obrigado a treinar "fundamentos éticos"

CNN , Tal Shalev e Jeremy Diamond
Há 56 min
Militares israelitas do batalhão judeu ultraortodoxo "Netzah Yehuda" participam no treino anual da sua unidade nas Colinas de Golã, território anexado por Israel, perto da fronteira com a Síria, em 19 de maio de 2014. Menahem Kahana/AFP/Getty Images/Arquivo

Batalhão só regressa ao terreno quando o comandante do Comando Central assim o entender

Exército israelita suspende batalhão envolvido na agressão e detenção de equipa da CNN na Cisjordânia

por Tal Shalev e Jeremy Diamond, CNN

O principal general das forças armadas israelitas suspendeu todas as atividades operacionais de um batalhão de reservistas envolvido na detenção e agressão de uma equipa da CNN na Cisjordânia, na semana passada. Esta decisão do general inclui ainda a expulsão de um soldado do serviço militar, informou o exército israelita esta segunda-feira.

O batalhão de reservistas, composto por centenas de militares que serviram no batalhão ultraortodoxo Netzah Yehuda, será imediatamente retirado da Cisjordânia e reencaminhado para treino até nova ordem, disse um responsável militar israelita.

A abrangente ação disciplinar do tenente-general Eyal Zamir, chefe do Estado-Maior do exército israelita, parece não ter precedentes pela rapidez e dimensão, surgindo cerca de 48 horas após a reportagem da CNN sobre o incidente ter sido transmitida pela primeira vez. Também parece refletir preocupações crescentes dentro do aparelho de segurança israelita quanto à escalada da violência de colonos israelitas na Cisjordânia.

A suspensão segue-se a um incidente ocorrido na quinta-feira na aldeia palestiniana de Tayasir, onde Jeremy Diamond, da CNN, e a sua equipa estavam a cobrir as consequências de um ataque violento por colonos que estabeleceram um posto avançado ilegal na aldeia. Os soldados detiveram a equipa, depois de um deles ter colocado o fotojornalista da CNN Cyril Theophilos num estrangulamento, derrubando-o no chão e danificando a sua câmara.

Um soldado israelita é visto a deter a equipa da CNN. Cyril Theophilos/CNN

A agressão a Theophilos será investigada pela polícia militar de Israel, disse um responsável militar.

O incidente representou uma “grave falha ética e profissional”, afirmou o Exército de Defesa de Israel (IDF), em comunicado esta segunda-feira, acrescentando que os “padrões de conduta e disciplina demonstrados no incidente não estão alinhados com os valores das IDF”.

“As armas devem ser utilizadas exclusivamente para cumprir a missão e nunca para vingança. Não aceitaremos este tipo de incidentes nas fileiras das IDF”, afirmou Zamir, no comunicado.

O exército disse que o batalhão irá passar por treino “destinado a reforçar os seus fundamentos profissionais e éticos” e que o comandante do Comando Central decidirá quando podem retomar a atividade operacional.

Serão tomadas medidas adicionais contra os soldados individualmente envolvidos no incidente, disse anteriormente o responsável militar.

O batalhão suspenso é a componente de reservistas do Netzah Yehuda, um batalhão de infantaria originalmente criado para integrar judeus ultraortodoxos nas IDF, mantendo ao mesmo tempo acomodações religiosas como a segregação de género e a observância rigorosa. Nos últimos anos, no entanto, o batalhão — maioritariamente destacado na Cisjordânia — tem atraído membros de grupos de colonos de extrema-direita, como os “Hilltop Youth”.

Soldados israelitas numa casa palestiniana. Cyril Theophilos/CNN

A administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ponderou sancionar o Netzah Yehuda em 2024 devido a alegadas violações graves dos direitos humanos contra palestinianos, citando relatos de homicídios, espancamentos e outros abusos. O plano foi abandonado após Israel fornecer informações indicando que as IDF tinham tomado medidas corretivas.

Durante a detenção da equipa da CNN, vários soldados disseram em câmara que acreditavam que toda a Cisjordânia pertence aos judeus e que estavam a vingar o alegado assassinato de um colono israelita dias antes. Um soldado chamado Meir admitiu que o posto avançado em Tayasir era ilegal, mas disse que seria “lentamente, lentamente” legalizado com a sua ajuda.

Na segunda-feira, o exército israelita expulsou Meir do serviço militar. O comandante do batalhão, o comandante de companhia, o subcomandante de companhia e um sargento foram também repreendidos pelos seus superiores, segundo o porta-voz.

O ministro da Segurança Nacional de extrema-direita de Israel, Itamar Ben Gvir, criticou a suspensão do batalhão, classificando-a como um “erro grave que prejudica os nossos combatentes e a capacidade de dissuasão de Israel”.

A reportagem da CNN gerou grande atenção nos meios de comunicação israelitas e foi divulgada em todos os principais órgãos de comunicação social do país, colocando um raro foco sobre a violência dos colonos contra palestinianos na Cisjordânia e o papel do exército israelita nesse contexto.

Abdullah Daraghmeh, vítima de um ataque perpetrado por um colono israelita, fotografado com o seu filho. Cyril Theophilos/CNN

Yair Golan, líder do partido Democratas e antigo vice-chefe do Estado-Maior das IDF, apelou a Zamir para “afirmar claramente aos seus subordinados abaixo e ao governo acima: não existe terrorismo ‘permitido’. Terrorismo é terrorismo. E o terrorismo combate-se com mão de ferro”.

O Sindicato dos Jornalistas de Israel exigiu que as autoridades militares levem a julgamento todos os soldados que agrediram violentamente a equipa.

A ação disciplinar ocorreu um dia depois de o porta-voz militar israelita, tenente-coronel Nadav Shoshani, ter pedido publicamente desculpa à CNN pelo incidente e prometido uma investigação rápida.

Temas: Exército israelita Cisjordânia Ataque Jornalistas CNN

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