Porque é que as mulheres pedem tantas desculpas? A resposta é mais complexa do que parece

Há 1h e 32min

Especialistas explicam por que razão as mulheres tendem a pedir desculpa em excesso, mesmo quando não têm culpa. O fenómeno está ligado a expectativas sociais contraditórias, diferenças na perceção de ofensas e dinâmicas de poder, especialmente no local de trabalho

Gabriela Cryan, uma jovem de 23 anos que trabalha em vendas em Chamblee, no estado norte-americano da Geórgia, pediu uma vez desculpa por levar o pedido de café errado aos colegas de trabalho — apesar de o erro ter sido da cafetaria.

“Sinto que muitas vezes digo ‘desculpa’ em situações que, na verdade, não são culpa minha”, explica Cryan. “Embora, aos meus olhos, eu não esteja a assumir responsabilidade, outras pessoas podem pensar que estou a assumir responsabilidade porque estou a dizer ‘desculpa’.”

Desculpa se esta é uma pergunta estúpida. Desculpa incomodar. Desculpa, não percebo. Desculpa, mas não estou interessada em ti.

Porque é que as mulheres pedem tantas desculpas, e porque é que os homens não fazem o mesmo? Deveriam fazê-lo?

Perante um “conjunto impossível de expectativas”

O psicólogo Stephen Hinshaw aponta para um “conjunto impossível de expectativas” colocado sobre as raparigas como fonte principal do uso excessivo de pedidos de desculpa.

Hinshaw, professor distinto de psicologia na Universidade da Califórnia, Berkeley, realizou grupos de discussão para estudar o fenómeno e descobriu uma “tripla obrigação” imposta às raparigas. Concluiu que se espera que sejam 1) compassivas e cuidadoras; 2) competitivas e determinadas; e 3) desejáveis — e capazes de cumprir estas expectativas com pouco esforço.

“Como é que se pode ser competitivo, perfeitamente altruísta e empático, e sexualizado sem esforço? Não se pode. É impossível”, disse Hinshaw, que é também professor de psiquiatria e ciências comportamentais na UC San Francisco. “Mas, se é isso que a cultura espera de ti, então interiorizas o fracasso.”

As expectativas da tripla obrigação podem manifestar-se como reflexo das perceções de outras pessoas, explicou Hinshaw. As opiniões e expectativas dos outros podem lançar dúvidas sobre aspetos de nós próprios.

Isso é agora mais verdadeiro do que nunca.

As idades de início da depressão, ansiedade, compulsão alimentar e automutilação estavam a baixar entre as adolescentes quando Hinshaw coassinou, em 2009, o livro “The Triple Bind: Saving Our Teenage Girls From Today’s Pressures and Conflicting Expectations”. Mas, com o passar do tempo, as estatísticas mostraram que “essas tendências estão em constante aceleração”, revelou.

“A ascensão das redes sociais comparativas (onde os adolescentes veem a suposta perfeição dos pares, levando à autodepreciação), juntamente com a pandemia e uma sensação crescente de desesperança em geral, impulsionaram ainda mais estas estatísticas trágicas”, escreveu Hinshaw num email.

Quando não há nada por que pedir desculpa

Ally Hall, uma assistente executiva de 26 anos na Geórgia, aponta para a sua tendência de pedir desculpa quando está a pedir ajuda com alguma coisa, mesmo que seja o trabalho dessa pessoa. Diz que se sente mal por “aumentar o stress deles”.

“Eu presto muita atenção às outras pessoas — e não quero ser um problema para elas”, disse Hall. “Por isso, peço desculpa em praticamente tudo.”

Mesmo em situações que nem sempre justificam um pedido de desculpa, algumas mulheres dão por si a repetir essas palavras. A expectativa de que as mulheres devem ser empáticas manifesta-se como pedidos de desculpa — até pela forma como outra pessoa se sente, dizem especialistas.

“Não admira que as mulheres sintam que, se forem demasiado assertivas, talvez não tenham sido compassivas”, explicou Hinshaw. “Vão ser muito cautelosas até em serem ‘apropriadamente assertivas’, porque isso pode quebrar a tripla obrigação destes estereótipos de género.”

Um limiar mais elevado para pedir desculpa

Não é necessariamente verdade que os homens não peçam desculpa, segundo Karina Schumann, professora associada de psicologia social na University of Pittsburgh. A sua área de especialização é compreender a psicologia do comportamento de pedir desculpa.

Schumann coassinou um estudo de 2010 que demonstrou aquilo a que chama a “hipótese do limiar”, segundo a qual os homens relataram ter um limiar mais elevado do que as mulheres para aquilo que consideravam ofensivo e que exigia um pedido de desculpa.

“Parece haver mais ofensas que, de certa forma, ultrapassam o limiar das mulheres para merecerem um pedido de desculpa”, referiu Schumann. “Mas, quando os homens veem um comportamento como ofensivo, parecem estar igualmente dispostos a pedir desculpa.”

O estereótipo de que os homens nunca pedem desculpa, mesmo quando cometeram uma ofensa, pode resultar de uma “diferença percetiva ou cognitiva” entre homens e mulheres, assinalou.

Schumann pediu aos participantes no estudo que relatassem quaisquer ofensas que tivessem cometido ou sofrido e se tinham pedido desculpa ou não. Os resultados mostraram que as mulheres relatavam mais ofensas e pedidos de desculpa no geral, mas a proporção de ofensas pelas quais pediam desculpa era a mesma que a dos homens.

Também foi pedido aos participantes que avaliassem as mesmas ofensas imaginárias e vividas. Ao olharem para as mesmas ofensas, as mulheres viam-nas como mais graves em comparação com os homens. As mulheres eram mais propensas a dizer que essas ofensas justificavam pedidos de desculpa.

Pedidos de desculpa no local de trabalho

De acordo com Schumann, independentemente do género, as pessoas que pedem desculpa com mais frequência são vistas como atenciosas, comunitárias, calorosas e agradáveis. Num estudo de 2023, assinalou que isto se aplicava a situações em que o pedido de desculpa era merecido e mesmo em situações mais ambíguas em que talvez não fosse necessário.

Mas essas mesmas pessoas também eram vistas como ligeiramente menos assertivas e poderosas. Muitas vezes, as pessoas associam pedir desculpa em excesso a um sinal de incompetência, fraqueza ou até a um comportamento irritante.

Schumann diz que isto pode afetar as mulheres de forma mais dramática, uma vez que são frequentemente já percecionadas como potencialmente menos competentes, poderosas ou assertivas, especialmente no local de trabalho.

Hinshaw aponta para a discrepância na dinâmica de poder. Em 2025, apenas 29% das mulheres estavam representadas em cargos de direção executiva, um número inalterado face ao ano anterior, segundo o relatório Mulheres no Local de Trabalho da McKinsey & Company e LeanIn.org.

Embora o movimento pelos direitos das mulheres e um maior impulso rumo à igualdade de género tenham permitido às mulheres sentirem-se mais confortáveis em ser apropriadamente assertivas, ainda há margem para melhorias.

Tendências “políticas” recentes orientadas para uma “feminilidade mais tradicional” e uma disparidade de género em cargos de liderança nos Estados Unidos prolongaram este problema de afirmação que temos visto e discutido há mais de uma década.

“Continua a existir uma norma segundo a qual as mulheres devem ser subservientes aos homens, e devem pedir desculpa por aquilo que a maioria consideraria uma afirmação apropriada, sem necessidade de pedido de desculpa”, referiu Hinshaw num email.

O que é um verdadeiro pedido de desculpa?

Há outra forma de olhar para os pedidos de desculpa, segundo Schumann e Hinshaw — como atos de humildade e empatia.

Os pedidos de desculpa podem ser uma forma valiosa de criar ligação com as pessoas, esclarecer intenções e fazer com que os outros se sintam validados, vistos e compreendidos.

Mesmo sem intenção, as palavras “desculpa” podem não parecer suficientes. Quando era mais nova, o pai de Cryan disse-lhe para dizer “peço desculpa” quando estivesse a assumir responsabilidade por alguma coisa, em vez de dizer “desculpa”.

Quando as pessoas retiram valor aos pedidos de desculpa, através do uso excessivo em situações desnecessárias, estão a diminuir a sua importância quando um pedido de desculpa é realmente necessário.

Hall sente que os pedidos de desculpa soam menos genuínos quando são usados em excesso. Para ela, um verdadeiro pedido de desculpa não está apenas nas palavras que se dizem, mas na mudança de comportamento que se segue, algo que não acontece quando se pede desculpa por fazer uma pergunta ou pedir um favor.

“Esteja consciente de quando pede desculpa. Pense em tentar fazer com que seja menos um reflexo em que tropeça e mais um ‘Fiz alguma coisa nesta situação que justifique um pedido de desculpa?’”, explicou Schumann.

Hinshaw incentiva todos, independentemente do género, a abordar mais situações com humildade.

“A postura humilde pode evitar tanto o excesso de pedidos de desculpa como o exagero ou a autopromoção excessiva”, afirmou Hinshaw. “Se todos fôssemos um pouco mais humildes em relação ao que precisamos de saber e ao quanto podemos aprender com os outros — essa poderia ser o tipo de solução que vai um passo além de pedir desculpa ou de ser excessivamente assertivo.”