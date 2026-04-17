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Museu do 25 de Abril bloqueado: Governo trava projeto e deixa centro interpretativo sem espaço nem financiamento

CNN Portugal , AM
Há 38 min
25 de abril de 1974

REVISTA DE IMPRENSA | Projeto permanece em suspenso

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A criação do Centro Interpretativo do 25 de Abril está parada após o Governo não ter cedido o espaço previsto nem avançado com o financiamento acordado, deixando o projeto sem calendário e sem localização definida, noticia o Expresso.

Anunciado em janeiro de 2024 como um dos principais legados das comemorações dos 50 anos da Revolução, o equipamento deveria nascer em Lisboa e abrir em 2026. No entanto, o plano inicial previa a instalação na ala nascente do Terreiro do Paço, nas atuais instalações do Ministério da Administração Interna, cuja deslocalização acabou por não avançar com a mudança de Executivo liderado por Luís Montenegro.

Sem esse espaço, o projeto ficou comprometido. O Governo chegou a admitir uma alternativa nas instalações do Ministério da Agricultura, mas sem qualquer decisão concreta ou prazo definido, apontando para uma eventual concretização apenas após 2027.

Também o financiamento previsto não foi executado. O protocolo obrigava à transferência de parte da verba em 2024 para o desenvolvimento dos projetos técnicos, que acabaram por ficar sem efeito.

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O projeto permanece em suspenso.

Temas: Executivo 25 de Abril Museu
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