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Economia portuguesa com excedente de 572 milhões de euros até maio

Agência Lusa , HCL
Há 1h e 3min
Dinheiro (Getty Images)
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O défice da balança de rendimento primário, impactada pela redução dos juros pagos ao exterior, teve uma redução de 475 milhões de euros em cadeia.

A economia portuguesa registou um excedente externo de 572 milhões de euros até maio, menos 57,4% do que no mesmo período do ano passado, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

Em cadeia, são menos 242,6 milhões de euros do que em abril, continuando abaixo do verificado nos mesmos meses de 2024 e 2025.

Para esta evolução mensal, o BdP destacou o aumento de 1.084 milhões de euros do défice da balança de bens, “resultado de um crescimento das importações (2,5 mil milhões de euros) superior ao das exportações (1,4 mil milhões de euros)”.

Para a diminuição do saldo externo contribuiu ainda a redução de 284 milhões de euros no excedente da balança de serviços, em parte devido à evolução negativa do saldo dos serviços técnicos e dos serviços de transporte marítimo de carga.

Já o défice da balança de rendimento primário, impactada pela redução dos juros pagos ao exterior, teve uma redução de 475 milhões de euros em cadeia.

O banco central assinala que a capacidade de financiamento da economia portuguesa até maio resultou num saldo da balança financeira de 371 milhões de euros, contra 889,5 milhões de euros no mês anterior e 1.747,9 milhões de euros um ano antes,

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“Os setores que mais contribuíram para este saldo positivo foram as administrações públicas, através do aumento dos seus depósitos no exterior, e as seguradoras e fundos de pensões, pelo investimento em títulos de dívida emitidos por não residentes”, refere o BdP, numa nota.

Já o banco central e as empresas não financeiras tiveram as maiores reduções de ativos líquidos, “refletindo o aumento dos passivos de depósitos e capital, respetivamente”.

Apenas no mês de maio, a economia portuguesa teve um défice externo de 243 milhões de euros, contra 186 milhões de euros um ano antes.

A evolução é atribuída pelo BdP, maioritariamente, à redução em 118 milhões de euros do excedente da balança de serviços, ao aumento de 116 milhões de euros do défice da balança de bens, ao aumento de 131 milhões de euros do excedente da balança de capital e pelo aumento de 39 milhões de euros do excedente da balança de rendimento secundário.

No caso da evolução da balança de rendimento secundário, o BdP atribui este crescimento “maior recebimento de indemnizações de resseguros do exterior” devido aos estragos provocados pelas tempestades que afetaram o território português nos primeiros meses do ano.

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