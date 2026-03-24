Excedente de 2025 "será boa surpresa e boa notícia para o país", diz Miranda Sarmento

Agência Lusa , PF
Há 1h e 45min
Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento (MANUEL DE ALMEIDA/LUSA)

Se por um lado, o excedente de 2025 "torna a margem menos estreita", por outro, os dois eventos que aconteceram no primeiro trimestre deste ano, as tempestades e a guerra no Irão, "voltaram a tornar a margem estreita"

O ministro das Finanças antecipou esta terça-feira que o excedente orçamental de 2025, que será divulgado esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, será uma "boa surpresa e boa notícia para o país".

O Governo previa um excedente de 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB) para 2025, mas o ministro já tinha sinalizado que seria acima do esperado.

Numa intervenção na Apresentação do Conselho Estratégico do Banco Português de Fomento, em Oeiras, Lisboa, Joaquim Miranda Sarmento salientou que o saldo orçamental do ano passado "será muito acima das previsões das entidades e do que era a expectativa".

O ministro apontou que este número "será uma boa surpresa e boa notícia para o país", que terá também um "efeito 'carry-over' positivo para 2026".

Se por um lado, o excedente de 2025 "torna a margem menos estreita", por outro, os dois eventos que aconteceram no primeiro trimestre deste ano, as tempestades e a guerra no Irão, "voltaram a tornar a margem estreita".

Ainda assim, Miranda Sarmento destacou que o equilíbrio das contas públicas "é fundamental para o país", sendo que, "não deixando de acudir à economia e às famílias", o Governo vai manter esse princípio.

Quanto ao crescimento económico, o governante assumiu que as tempestades e a situação no Irão "condicionam muito o que vai ser 2026", mas a expectativa do Governo era de um crescimento do PIB acima de 2%.

"Veremos o impacto que as tempestades tiveram no 1.º trimestre e, quanto mais tempo o conflito dura, que impacto haverá", afiançou.

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Economia

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