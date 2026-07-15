Exames nacionais. Professores contactados esta manhã para corrigir mais itens horas antes do fecho do novo prazo

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Depois de a CNN Portugal noticiar que alguns professores classificadores estavam a ser contactados telefonicamente para comunicar uma extensão do prazo para classificar os exames até às 12:00 desta quarta-feira, o Ministério emitiu um comunicado a confirmar a extensão do prazo

Vários professores foram contactados esta quarta-feira de manhã, a poucas horas do fim do novo prazo, para aferir a disponibilidade de classificarem novos itens de exames nacionais. O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) emitiu um comunicado, na terça-feira, às 19:00, a estender o prazo de ontem para hoje. O prazo que terminava às 23:59 de terça-feira já resultava de uma extensão do prazo previsto para dia 10. Antes disso, a CNN Portugal já havia noticiado que muitos classificadores haviam sido contactados telefonicamente para lhes ser comunicado uma extensão do prazo até às 12:00 de hoje.

Durante a manhã desta quarta-feira, vários professores voltaram a ser contactados, mas para receberem novos itens para classificação. Luísa Jerónimo, professora de Português foi uma dessas docentes. Estava numa reunião de trabalho do departamento de Português da escola onde leciona no concelho de Sintra quando recebeu uma chamada do Agrupamento de Exames de Miraflores, um número que já está gravado no telemóvel, tal foi a frequência com que teve de contactar este serviço nas últimas semanas. Eram 10:53.

“Não atendi, porque já sabia o que me queriam. Outra colega foi contactada e também não atendeu, porque uma outra colega que tinha sido contactada e tinha atendido ali à nossa frente recebeu a proposta para corrigir mais itens. Supostamente o prazo terminava às 12:00. Eram 10:53. Ontem, ao fim do dia outra colega nossa tinha sido contactada para classificar mais 20 itens”, relata.

“Estas coisas são demoradas. Sobretudo num exame de Português e sobretudo se esses itens corresponderem ao grupo III, em que temos de ler o texto, contar palavras, verificar eventuais erros ortográficos… Por norma, temos o hábito de ler tudo, fazer uma primeira aplicação de critérios e depois voltar atrás e confirmar se está tudo bem, antes de darmos o item por classificado”, sublinha.

Em conversa com a CNN Portugal, Luísa Jerónimo conta ainda o caso de uma professora da escola onde trabalha que recebeu 200 itens na segunda-feira à noite, ainda antes de se saber do alargamento do prazo. “Atribuem 200 itens para classificação a um docente com 24 horas para o fazer. O docente tem de dormir e descansar, até para garantir o rigor da própria classificação. Não se classificam 200 itens numa manhã”, contesta.

“Esta dilatação do prazo não é significativa, tendo em conta a quantidade de itens que nos estão a ser atribuídos à última hora. Além disso, o ministro informou da dilatação do prazo pela comunicação social. Não houve qualquer contacto, nem informação através da plataforma nesse sentido”, reclama a docente.

Luísa Jerónimo está também revoltada com a forma como o Governo tem gerido esta crise, em termos de atribuição de responsabilidades. A docente queixa-se deste “passa-culpas para as escolas, para os professores que não sabem agrafar folhas, para os professores que estão a resistentes à mudança”. “Nós não estamos resistentes à mudança. Estamos resistentes é a fazer um trabalho de empreitada, numa corrida contra o tempo, numa plataforma e em condições que não são adequadas. Queremos fazer o nosso trabalho com rigor, mas não conseguimos nestas condições”, reforça.

No comunicado enviado às redações na terça-feira, às 19:00, o MECI falava em 98% dos exames já classificados. Esta quarta-feira de manhã, o ministro da Educação revelou que 99% das respostas dos exames nacionais do ensino secundário estão corrigidas e garantiu que na sexta-feira serão publicadas “todas as avaliações com rigor e transparência”.

“Nós temos 99% das provas corrigidas, o processo está a decorrer com normalidade, mas obviamente quando chegarmos à fase final é preciso identificar as provas que não estão a ser corrigidas, porque há professores que podem ter atestado médico”, disse o ministro da Educação, Ciência e Inovação, antes de entrar para um encontro sobre ciência que começou em Lisboa.

O maior problema, defendeu Fernando Alexandre, prendeu-se com o exame de Português, “porque é o mais difícil de corrigir”. Português foi também o primeiro exame a ser realizado, faz esta quinta-feira um mês. Foi também com este exame que surgiu a primeira polémica, que nada tinha a ver com a classificação e que se prendia com a pergunta do Grupo III, muito semelhante a uma que constava de um manual de preparação para os exames.