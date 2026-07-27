170 alunos ainda não conhecem a nota da primeira fase dos exames nacionais

Agência Lusa , MM
Há 2h e 32min
Exames nacionais
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Ministro da Educação diz que os casos em que houve desconformidades estão a ser revistos e “existem muito poucos casos por corrigir, que entre hoje e amanhã devem ficar resolvidos”

Cerca de 170 alunos do ensino secundário ainda não conheciam, no domingo à noite, a nota da primeira fase dos exames nacionais, revelou, esta segunda-feira, o ministro da Educação, Fernando Alexandre.

Na Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, onde inaugurou o edifício 2 do campus da Universidade de Coimbra, Fernando Alexandre adiantou aos jornalistas que entre as 290 mil provas realizadas foram registados 825 pedidos com identificação de desconformidade.

“Não estou a desvalorizar, mas estamos a falar de 825 em 290 mil”, enfatizou o governante, que disse já ter sido analisado cada um dos pedidos e identificada a razão da desconformidade, que nalguns casos não existia.

Nos casos em que houve desconformidades, o ministro da Educação disse que estão a ser corrigidas e “existem muito poucos casos por corrigir, que entre hoje e amanhã [terça-feira] devem ficar resolvidos”.

Após receberem a nota, os alunos têm 48 horas para pedir a reapreciação a tempo de se candidatarem ao ensino superior na primeira fase.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Pela primeira vez este ano, quase 300 mil exames nacionais do ensino secundário foram avaliados em formato digital, mas o processo registou várias falhas técnicas, obrigando ao adiamento por alguns dias da divulgação das notas.

O ministro da Educação tem reconhecido os problemas, mas garante que nenhum aluno será prejudicado.

A tutela decidiu adiar a divulgação dos resultados da 1.ª fase para 17 de julho, mas as notas só foram afixadas nas escolas à noite e muitos alunos tiveram de esperar mais alguns dias para saber os resultados. Também a 2.ª fase dos exames nacionais começaram mais tarde, tendo decorrido entre 21 a 24 de julho.

Apesar destes atrasos, o Ministério manteve os calendários de candidatura da 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que termina a 06 de agosto, e criou uma época especial de exames, que irá decorrer entre 03 e 08 de setembro.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Exames Exames nacionais Educação Fernando alexandre Alunos
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Educação

Pedidos de reapreciação dos exames nacionais mais do que duplicaram face a 2025

Há 2h e 29min

170 alunos ainda não conhecem a nota da primeira fase dos exames nacionais

Há 2h e 32min

Exames: inscrição na época especial de exames começa hoje

Hoje às 06:17

Professores fazem denúncia à Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre tratamento de dados pessoais

24 jul, 16:04
Mais Educação

Mais Lidas

Sem água, sem casas de banho e sem restaurantes. Passageiros descrevem situação "caótica" no Aeroporto de Gatwick

Ontem às 17:08

"Desfalque" de 76 mil euros. Casa Ermelinda Freitas condenada por "simular" despesas para obter fundos europeus

Hoje às 07:00

Chegou a casa, pôs um filme no videogravador e desapareceu. Décadas depois, a polícia ainda não desistiu de procurar Carla

Ontem às 09:00

"Li 'Os Maias' aos 14 anos. Não morri, estou cá. Gostava de tê-lo como leitura obrigatória daqui a 50 anos"

Ontem às 08:00

Número de baixas dos EUA na guerra com o Irão ultrapassa as 600 depois de o Pentágono alterar discretamente a contagem

Ontem às 22:07

Já está à venda e custa oito mil euros. O frigorífico humano é a nova invenção para lidar com o calor

25 jul, 01:42

Ninguém entra. Os pedidos fazem-se da rua e as pizzas descem da varanda

25 jul, 16:00

O Psicólogo Responde: como lidar com colegas manipuladores?

Ontem às 10:00

Suspeito do ataque em marcha LGBTQ+ em Berlim abatido pela polícia

Ontem às 18:11

“Cara de Ozempic”, queda de cabelo, problemas intestinais. Afinal, quais os efeitos secundários dos medicamentos GLP-1 para a perda de peso?

25 jul, 14:28

Foi homicídio ou doença? ADN traz novas pistas sobre um dos maiores mistérios dos Medici

Ontem às 16:00

1.438.990: o número de soldados que a Rússia já perdeu desde 24 de fevereiro de 2022

Ontem às 09:56