Técnico já tem "plano B" para acolher caloiros mais tarde caso calendário mude

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Apesar de logística ser "enorme", instituto diz-se preparado para "ter de mudar os planos, ajustar datas e flexibilizar a estrutura"

O Instituto Superior Técnico tem um “plano B” para acolher os novos estudantes caso as datas anunciadas sejam alteradas, tendo em conta os recentes problemas com os exames nacionais do secundário.

Em comunicado, a escola diz que a semana de acolhimento a novos estudantes está marcada para a primeira semana de setembro, mas a instituição “já tem um plano B”.

“Ainda reina alguma incerteza sobre se os acontecimentos recentes terão impacto no calendário académico. Mas já temos vários planos alternativos que podem passar pelo adiamento das datas de receção ou pela condensação de dias de receção”, revelou o presidente da instituição, Rogério Colaço.

Se não for possível realizar as atividades entre 1 e 4 de setembro, "o Técnico está preparado para reagendar todo o calendário”.

O presidente explica que se trata de “uma logística enorme, que envolve centenas de novos e atuais estudantes e toda a estrutura da Escola” e por isso os serviços estão já “preparados para ter de mudar os planos, ajustar datas e flexibilizar a estrutura”.

As falhas no processo de digitalização de quase 300 mil exames nacionais obrigaram a tutela a alterar este ano o calendário dos exames nacionais.

A segunda fase dos exames nacionais estava inicialmente agendada para decorrer entre 16 e 22 de julho, mas foi adiada e termina apenas esta sexta-feira.

Além disso, os alunos terão, no início de setembro, outra oportunidade para melhorar as notas numa época especial criada para minimizar o impacto dos problemas registados com o modelo digital de classificação, que impediu muitos alunos de ter acesso atempado às suas notas e provas.

No caso dos alunos que realizem exames na segunda fase e na época especial, será considerada a melhor classificação obtida, sendo a prova realizada em setembro equiparada, para todos os efeitos, à segunda fase.

Apesar dos problemas reconhecidos pelo ministro Fernando Alexandre, o Governo manteve os calendários da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que termina a 6 de agosto, mas a abertura de uma época especial obrigou a adiar a segunda fase do concurso.

A segunda fase do concurso decorrerá entre 24 de agosto e 20 de setembro, em vez de terminar em 2 de setembro, como inicialmente previsto.