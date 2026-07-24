Técnico já tem "plano B" para acolher caloiros mais tarde caso calendário mude

Agência Lusa , MFP
Há 48 min
Instituto Superior Técnico
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Apesar de logística ser "enorme", instituto diz-se preparado para "ter de mudar os planos, ajustar datas e flexibilizar a estrutura"

O Instituto Superior Técnico tem um “plano B” para acolher os novos estudantes caso as datas anunciadas sejam alteradas, tendo em conta os recentes problemas com os exames nacionais do secundário.

Em comunicado, a escola diz que a semana de acolhimento a novos estudantes está marcada para a primeira semana de setembro, mas a instituição “já tem um plano B”.

“Ainda reina alguma incerteza sobre se os acontecimentos recentes terão impacto no calendário académico. Mas já temos vários planos alternativos que podem passar pelo adiamento das datas de receção ou pela condensação de dias de receção”, revelou o presidente da instituição, Rogério Colaço.

Se não for possível realizar as atividades entre 1 e 4 de setembro, "o Técnico está preparado para reagendar todo o calendário”.

O presidente explica que se trata de “uma logística enorme, que envolve centenas de novos e atuais estudantes e toda a estrutura da Escola” e por isso os serviços estão já “preparados para ter de mudar os planos, ajustar datas e flexibilizar a estrutura”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As falhas no processo de digitalização de quase 300 mil exames nacionais obrigaram a tutela a alterar este ano o calendário dos exames nacionais.

A segunda fase dos exames nacionais estava inicialmente agendada para decorrer entre 16 e 22 de julho, mas foi adiada e termina apenas esta sexta-feira.

Além disso, os alunos terão, no início de setembro, outra oportunidade para melhorar as notas numa época especial criada para minimizar o impacto dos problemas registados com o modelo digital de classificação, que impediu muitos alunos de ter acesso atempado às suas notas e provas.

No caso dos alunos que realizem exames na segunda fase e na época especial, será considerada a melhor classificação obtida, sendo a prova realizada em setembro equiparada, para todos os efeitos, à segunda fase.

Apesar dos problemas reconhecidos pelo ministro Fernando Alexandre, o Governo manteve os calendários da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que termina a 6 de agosto, mas a abertura de uma época especial obrigou a adiar a segunda fase do concurso.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A segunda fase do concurso decorrerá entre 24 de agosto e 20 de setembro, em vez de terminar em 2 de setembro, como inicialmente previsto.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Exames Caloiros Universidade Instituto Superior Técnico
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Educação

Técnico já tem "plano B" para acolher caloiros mais tarde caso calendário mude

Há 48 min

Textos "densos" e conteúdos que ultrapassam as aprendizagens essenciais dos alunos. Biólogos e geólogos apontam falhas na classificação do exame

Há 2h e 22min

Exames nacionais: pedidos de reapreciação aumentam 43% em relação ao ano passado

Há 2h e 25min

EduQa rejeita erro no exame de Matemática A e diz não haver fundamento para "qualquer medida corretiva"

Há 3h e 17min
Mais Educação

Mais Lidas

Luís Neves tem, afinal, 50 hectares de terrenos no Alentejo, a maioria comprados nos últimos dois anos

Ontem às 21:28

Acidente fatal em Formentera: hospitais de São José e Vila Franca de Xira confirmam e lamentam morte de médicas portuguesas

Ontem às 12:06

Burlão de taxistas utilizava MB Way para realizar transferências bancárias sem o conhecimento dos motoristas

Ontem às 14:48

Sete horas esquecida numa viatura da creche: o que já se sabe da morte da criança de 18 meses em Almada

Ontem às 19:39

Barragem abandonada está a degradar as gravuras do Côa. Património mundial já esteve mais de 500 dias submerso

Ontem às 09:00

Há uma nova solução a ajudar Espanha contra os incêndios. São burros

Ontem às 16:57

Criança de 18 meses morre esquecida em viatura de colégio em Almada

Ontem às 17:43

Novas regras do Registo Nacional de Utentes estão a retirar comparticipação de medicamentos a muitos pacientes

Ontem às 12:20

Fernando Madureira entrega-se voluntariamente para cumprir um ano e quatro meses de pena de prisão

Ontem às 15:40

França e Espanha tentam sobreviver a um fenómeno que está a atingir o Mediterrâneo e que ainda não chegou a Portugal

Hoje às 00:01

"Incidente cibernético sem precedentes". Modelos de IA da OpenAI agem por conta própria, escapam ao controlo e invadem plataforma de 'machine learning'

22 jul, 13:13

Dono de restaurante com estrelas Michelin arrisca pena de prisão após usar 49 mil formigas em sobremesas

22 jul, 15:45