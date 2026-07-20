Maioria das escolas já afixou as notas das provas finais do 9.º ano

Agência Lusa , TFR
Há 30 min
Resultados dos Exames Nacionais afixados numa escola secundária (Patrícia de Melo Moreira/ Getty Images)
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Este ano, pela primeira vez, os exames nacionais do secundário foram digitalizados, apesar de terem sido feitos pelos alunos em papel

A grande maioria das escolas já afixou os resultados das provas finais do 9.º ano, havendo apenas casos pontuais que continuam a aguardar a chegada dos ficheiros, revelou o representante dos diretores.

“Algumas escolas já receberam as provas, outras não. Mas o grosso já recebeu. Neste momento tenho apenas dois ou três relatos de colegas que não receberam”, afirmou à agência Lusa o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima.

Às 09:30, havia já famílias a consultar os resultados das provas de Português e de Matemática, até porque também estes alunos podem precisar de ir à 2.ª fase, que começa terça-feira.

“Na minha escola tenho dois alunos que chumbaram e precisam de se inscrever hoje para fazer a prova. É tudo muito em cima do acontecimento, mas nada comparado com o que se passa com os exames do secundário”, disse Filinto Lima.

A 2.ª fase da prova de Português realiza-se na terça-feira de manhã e a de Matemática na quinta-feira, segundo o calendário. No caso destes exames do 9.º ano as provas são realizadas em formato digital.

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As classificações das provas finais do ensino básico também deveriam ter sido publicadas na sexta-feira, mas, nesse mesmo dia, o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) anunciou que tal não seria possível, uma vez que iria ser dada prioridade aos resultados dos exames do 11.º e 12º ano.

Este ano, pela primeira vez, os exames nacionais do secundário foram digitalizados, apesar de terem sido feitos pelos alunos em papel.

Assim que arrancou o período de classificação dos exames dos cerca de 166 mil alunos, começaram também os problemas com a plataforma e com o processo de digitalização, obrigando a tutela a adiar uns dias a divulgação dos resultados.

As escolas começaram a receber apenas ao início da noite de sexta-feira as notas dos exames nacionais do secundário, que ainda foram afixadas nesse dia.

No entanto, mais de 1.400 exames surgiram na pauta com a informação de “suspenso”, por falhas no processo, e muitas outras notas tiveram de ser corrigidas, segundo o EduQa.

Apenas no domingo foram enviados às escolas os ficheiros sobre os 1.400 exames com a sua nota suspensa.

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