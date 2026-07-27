Um euro por resposta, 12 ou 18 por cada prova: professores vão receber valores extra nos exames nacionais

Medida aplica-se a todas as fases de exames nacionais, incluindo a época extraordinária
O Governo anunciou que vai pagar valores extraordinários aos professores envolvidos no esforço que tenta resolver o caos nos exames nacionais.
De acordo com o despacho assinado esta segunda-feira pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, os professores classificadores vão receber 1 euro por cada resposta classificada e 12 euros por cada prova reapreciada.
Uma medida que se aplica às classificações da 1.ª fase, da 2.ª fase e da época extraordinária.
O despacho assinado por Fernando Alexandre detalha ainda que os professores classificadores vão receber 10 euros por cada prova classificada em suporte físico, como são os casos de Geometria Descritiva e Desenho A. Adicionalmente, os docentes que classifiquem provas em âmbito de reclamação vão receber 18 euros.
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