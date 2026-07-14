MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Ministro da Educação estende em 12 horas prazo para últimas correções de exames

Manuela Micael
Há 1h e 12min
Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre (LUSA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

É o tudo por tudo para cumprir a entrega das notas dos exames. Alguns classificadores terão afinal até ao meio-dia desta quarta-feira para entregar as notas. Há itens ainda a ser distribuidos a professores: pelo menos num caso terão sido entregues cerca de 400 hoje. Ministério desvaloriza demissão da vice-presidente da Agência para a Gestão do Sistema Educativo

Quatro da tarde de terça-feira, 14 de julho. Faltam poucas horas até às badaladas da meia-noite que encerram o prazo para os professores entregarem as correções e classificações dos exames nacionais, cuja publicação está prevista para sexta-feira, 17.

Mas a esta hora novas informações chegam à redação da CNN Portugal: relatos de professores que ainda estão a receber hoje "cem ou mais" itens de correção. Uma professora diz ter recebido hoje cerca de 400 itens para corrigir. 

E se o prazo aperta, então alarga-se... um pouco. As mesmas fontes garantem à CNN Portugal que o Ministério da Educação prorrogou o prazo a alguns professores classificadores para a entrega de todas as classificações: em vez de até à meia-noite, até ao meio-dia de quarta-feira, 15 de julho.

São mais 12 horas - quase todas de noite - para um sprint final.

O alargamento do prazo sugere três coisas: que não está ainda garantido que o prazo do Ministério para o lançamento das notas (que já foi revisto de dia 14 para dia 17 de julho) será cumprido; que o ministro Fernando Alexandre está a dar tudo por tudo para consegui-lo; e que para isso depende de horas intensivas de alguns dos professores envolvidos. 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Já esta manhã, a CNN Portugal noticiava que, a poucas horas do fim do prazo para a classificação dos exames nacionais do Ensino Secundário, ainda há relatos de problemas no processo: há professores que dizem ter sido convocados nas últimas horas e docentes que continuam a receber itens para classificar. Há ainda relatos de dificuldades de acesso à plataforma. A denúncia é feita pelo movimento SOS Escola Pública. Pode ler mais aqui.

Têm sido várias as peripécias nos últimos dias no Ministério da Educação. Também perto das 16 horas desta terça-feira, a RTP noticiava a demissão de Salomé Augusto Branco de vice-presidente do conselho diretivo da Agência para a Gestão do Sistema Educativo, cargo que ocupava desde setembro. A notícia não explica as razões.

Contactado pela CNN Portugal, o Ministério da Educação desvaloriza a demissão e isola-a da controvérsia dos exames: "A Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Agência para a Gestão do Sistema Educativo (AGSE), Salomé Branco, exonerada a seu pedido no dia 08 de julho, com efeitos no dia 10, não teve qualquer envolvimento na preparação e implementação do processo de classificação eletrónica das provas finais e dos exames nacionais", responde fonte oficial da Tutela. "Esta matéria é da tutela do Júri Nacional de Exames/Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (JNE/EduQA), sendo esta uma entidade distinta da AGSE."

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

 

 

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Exames Nacionais Professores Ministro da Educação Fernando Alexandre Governo

Relacionados

A poucas horas do fim do prazo para classificar exames, há professores a receber itens e outros ainda a serem convocados

Exames nacionais: pedidos de reapreciação podem ser "cinco ou dez vezes superior ao habitual"
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Educação

03:28

Associações de Pais acreditam na "boa-fé" e dão o "benefício da dúvida" ao Ministério da Educação

Há 26 min
03:55

"Tudo o que podia correr mal, correu mal" na correção dos exames nacionais

Há 32 min
05:10

"Durante o dia de hoje alguns professores receberam cerca de 440 itens para classificar"

Há 32 min
01:38

"Imagine o stress de pensar que nessa pergunta pode ter 0": Madalena está no 12.º ano e vive a polémica dos exames por dentro

Há 33 min
Mais Educação

Mais Lidas

Apanhada por populares que chamaram a GNR: mulher detida por suspeita de atear incêndio em Viseu

Ontem às 14:34

Pensava que estava a oferecer um perfume de luxo à namorada. Afinal, continha um veneno mortal usado por espiões russos

Ontem às 15:50

Malcolm voltou para trás para salvar os gatos e por isso sobreviveu. A mulher e os vizinhos morreram a tentar fugir do fogo

Ontem às 19:47

Caso Luís Neves. São estas as imagens que desmentem o ministro

Ontem às 21:17

Estava a limpar o terreno e foi detido por causar incêndio na Guarda

Ontem às 14:03

Cientistas detetam indícios de que uma nova fronteira de placas tectónicas está a formar-se

12 jul, 16:00

"A ameaça dos mísseis balísticos só vai aumentar" e a Europa deu um passo em frente para criar um "escudo sólido"

Ontem às 18:09

Acidente de moto-quatro faz dois mortos em Castro Daire. Criança de oito anos foi de helicóptero para o hospital com ferimentos graves

Ontem às 22:53

Herdade na Arrábida diz que é dona de cinco praias. Este processo em tribunal envolve um rei e uma rainha mas a decisão pode estar nas marés

Ontem às 07:00

EDP alerta para burla altamente personalizada: usa nome, morada ou número de contribuinte verdadeiros do cliente

Ontem às 09:05

Ventura entrou na sala da IL no Parlamento sem autorização e filmou interior. Aguiar-Branco aceita queixa contra presidente do Chega

Hoje às 11:02

Vários trabalhadores mortos em incêndio em obra no centro de Bruxelas

Há 3h e 41min