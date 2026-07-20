Exames nacionais: há alunos que continuam sem notas e outros que as tinham e "desapareceram"

Agência Lusa , CM
Há 23 min
Jovens (Reuters)
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Casos reportados na escola secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, em Lisboa

Alunos da uma escola secundária em Lisboa tiveram acesso aos resultados dos exames na sexta-feira, mas entretanto as “notas desapareceram” da plataforma e as famílias não sabem o que fazer.

Na sexta-feira à noite, Miguel, nome fictício, entrou na plataforma onde estavam as notas dos três exames que tinha feito: Inglês, Físico-Química e Biologia.  

Duas das classificações surpreenderam o aluno do 11.º ano, a quem as provas tinham corrido bem. Bom aluno a Biologia, viu na pauta um “8” e a Físico-Química apenas 7 valores.

Entretanto, relativamente à prova de Físico-Química, o Júri Nacional de Exames identificou um erro na correção automática de um item e por isso este item será novamente corrigido.

Pediu para ver a classificação da prova e, no domingo, quando voltou a abrir a plataforma “as notas tinham desaparecido”, contou à Lusa a mãe, que achou que poderiam estar a ser corrigidas, tendo em conta que o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) anunciou no fim de semana que algumas classificações foram afixadas e posteriormente alteradas.

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Hoje, nem notas nem o item que indica que provas foram feitas. “Só aparecem os itens das avaliações dos semestres e intercalares”, ou seja, das notas internas dadas pelos professores da escola, contou a mãe do aluno.

Era como se o Miguel nunca se tivesse inscrito em nenhum exame. “Desapareceu tudo e agora não fazemos a mínima ideia do que se passa”, desabafou a mãe, sublinhando que hoje deveria pedir a revisão de provas e é o último dia para se inscrever para a 2.º fase dos exames nacionais.

O aluno falou com colegas e todos têm diferentes histórias para contar: um nunca soube que notas que teve nos exames, outro teve notas na plataforma, mas entretanto desaparecerem e outra colega já voltou hoje a ter as notas.

Os alunos frequentam a escola secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, em Lisboa. A Lusa contactou telefonicamente a escola, mas não havia nenhum responsável da direção disponível para esclarecer a questão neste momento, devido ao acumular de trabalho.

Os diretores escolares têm alertado para um aumento exponencial de pedidos de revisão tendo em conta os problemas identificados durante o processo de classificação, com folhas de respostas perdidas ou respostas de alunos misturadas.

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As falhas no processo de digitalização das provas levaram o Ministério a adiar a divulgação dos resultados, que foi reagendada para a passada sexta-feira, mas as escolas começaram a receber as notas apenas ao início da noite.

Ainda na noite de sexta-feira, as notas foram afixadas, mas mais de 1.400 exames surgiram na pauta com a informação de “suspenso” por falhas no processo e muitas outras notas tiveram de ser posteriormente corrigidas, segundo o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA).

Apenas no domingo foram enviados às escolas os ficheiros sobre os 1.400 exames com a sua nota suspensa.

Por outro lado, termina hoje o prazo para os alunos se inscreverem na 2.ª fase dos exames nacionais que deverão começar na terça-feira.

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