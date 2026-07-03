MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Governo adia segunda fase dos exames nacionais do secundário em quatro dias

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 39min
Estudantes a fazerem exames
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Ministério da Educação explica que os problemas registados no sistema de classificação eletrónica provocaram atrasos no cumprimento do calendário inicialmente definido

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) anunciou esta sexta-feira o adiamento em quatro dias da segunda fase dos exames nacionais do secundário, na sequência de “dificuldades informáticas no processo de classificação eletrónica” das provas.

A segunda fase, inicialmente prevista para arrancar a 16 de julho, terá agora início na tarde de 20 de julho e prolonga-se até 24 de julho.

Em comunicado a que a CNN Portugal teve acesso, o Ministério explica que os problemas registados no sistema de classificação eletrónica provocaram atrasos no cumprimento do calendário inicialmente definido, gerando uma “indesejável imprevisibilidade” num processo que considera “inovador e complexo”, mas também essencial para a modernização do sistema educativo.

Segundo o MECI, embora ainda fosse tecnicamente possível manter os prazos previstos, isso obrigaria a reduzir o tempo disponível para os professores classificadores concluírem o trabalho. O Ministério considera que essa pressão poderia colocar em causa a fiabilidade, o rigor e a qualidade da classificação das provas, aspetos dos quais afirma não abdicar.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Assim, a classificação dos exames decorrerá até 14 de julho, em vez de 10 de julho, enquanto a afixação das pautas passa de 14 para 17 de julho. O novo calendário da segunda fase dos exames será divulgado ainda durante esta sexta-feira pelo EduQA.

Apesar destas alterações, o calendário do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2026 mantém-se inalterado, com o arranque das candidaturas marcado para 20 de julho. O Ministério lamentou ainda "eventuais transtornos que as alterações agora anunciadas possam provocar na vida dos alunos, das suas famílias, dos 
professores classificadores e das escolas".

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Exames Nacionais Secundário Datas exames Governo Ministério da Educação
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Educação

Governo adia segunda fase dos exames nacionais do secundário em quatro dias

Há 1h e 39min

"Não houve nenhum percalço". Ministro da Educação diz que a maioria dos relatos sobre erros na classificação dos exames nacionais são falsos

1 jul, 11:08

Respostas de Português no exame de Matemática ou professores a corrigirem provas de matéria que nunca deram: o "caos instalado" nos exames nacionais

1 jul, 07:00
06:36

Polémica com exames nacionais: "O classificador depara-se com uma resposta incompleta e não consegue avaliar o item"

30 jun, 17:21
Mais Educação

Mais Lidas

"Tiveram o susto da vida deles. Foram 20 minutos a levar pancadas": orcas voltam a atacar veleiro ao largo de Cascais

Ontem às 11:14

Estudante universitária gravemente ferida depois de atropelada no passeio por carro em sentido contrário

Ontem às 13:07

Dia, horas e adversário: tudo sobre o próximo jogo de Portugal no Mundial

Hoje às 02:11

Há 23 anos Portugal viveu "a maior onda de calor da Europa" e houve 2.700 mortes. Agora o cenário é mais severo e mais longo: "Isto não tem nenhuma possibilidade de melhorar"

1 jul, 21:32

Chamem o 112 que assim ninguém consegue dormir: a história de um jogo de loucos que deu Portugal

Hoje às 02:22

Insólito: juíza alega falta de funcionários para libertar predador filmado a abusar de jovem com deficiência profunda 

Ontem às 08:54

Respostas de Português no exame de Matemática ou professores a corrigirem provas de matéria que nunca deram: o "caos instalado" nos exames nacionais

1 jul, 07:00

Equipa portuguesa resgata sobrevivente soterrado há sete dias na Venezuela "depois de várias equipas o terem abandonado"

Ontem às 14:02

PJ faz mais de uma dezena de detidos por fraude milionária ao Santander 

1 jul, 10:10

"Sabíamos que Ronaldo tinha de passar, mas é de loucos": há croatas indignados com a arbitragem (mas um jogador explica tudo)

Hoje às 03:56

Este cientista tem uma coisa para lhe dizer sobre este calor: "Estamos em negação, isto não vai parar"

Ontem às 07:00

Todos achavam que um Estado com o tamanho de Arroios e 556 polícias era seguro. Uma explosão mudou tudo

Ontem às 21:19