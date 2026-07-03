Governo adia segunda fase dos exames nacionais do secundário em quatro dias

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Ministério da Educação explica que os problemas registados no sistema de classificação eletrónica provocaram atrasos no cumprimento do calendário inicialmente definido

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) anunciou esta sexta-feira o adiamento em quatro dias da segunda fase dos exames nacionais do secundário, na sequência de “dificuldades informáticas no processo de classificação eletrónica” das provas.

A segunda fase, inicialmente prevista para arrancar a 16 de julho, terá agora início na tarde de 20 de julho e prolonga-se até 24 de julho.

Em comunicado a que a CNN Portugal teve acesso, o Ministério explica que os problemas registados no sistema de classificação eletrónica provocaram atrasos no cumprimento do calendário inicialmente definido, gerando uma “indesejável imprevisibilidade” num processo que considera “inovador e complexo”, mas também essencial para a modernização do sistema educativo.

Segundo o MECI, embora ainda fosse tecnicamente possível manter os prazos previstos, isso obrigaria a reduzir o tempo disponível para os professores classificadores concluírem o trabalho. O Ministério considera que essa pressão poderia colocar em causa a fiabilidade, o rigor e a qualidade da classificação das provas, aspetos dos quais afirma não abdicar.

Assim, a classificação dos exames decorrerá até 14 de julho, em vez de 10 de julho, enquanto a afixação das pautas passa de 14 para 17 de julho. O novo calendário da segunda fase dos exames será divulgado ainda durante esta sexta-feira pelo EduQA.

Apesar destas alterações, o calendário do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2026 mantém-se inalterado, com o arranque das candidaturas marcado para 20 de julho. O Ministério lamentou ainda "eventuais transtornos que as alterações agora anunciadas possam provocar na vida dos alunos, das suas famílias, dos

professores classificadores e das escolas".