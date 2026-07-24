Exames nacionais: pedidos de reapreciação aumentam 43% em relação ao ano passado

Há 1h e 35min

Ministro afirma que, "com toda a incerteza que existiu", houve 8.900 pedidos de reapreciação dos exames

O Ministério da Educação recebeu até cerca de 8.900 pedidos de reapreciação de provas do Ensino Secundário, mais 43% do que os 6.200 pedidos registados na primeira fase do ano passado, anunciou esta sexta-feira o ministro, Fernando Alexandre.

“Com toda a incerteza que existiu” com o processo de classificação digital, houve 8.900 pedidos de reapreciação das provas, contra os cerca de 6.200 do ano passado, disse o ministro, quando ainda decorre o prazo para a reapreciação de provas no caso dos alunos que receberam as classificações com atraso.

Até quinta-feira à noite, havia ainda cerca de 600 alunos que tinham recebido uma prova “que não correspondia na totalidade ao seu caso”, revelou ainda Fernando Alexandre, em declarações aos jornalistas na Universidade do Minho, à margem da cerimónia de criação do Consórcio de Escolas de Ciências (CEC).

“Esperava que hoje ao final da manhã tivéssemos menos e que idealmente hoje todos os casos da primeira fase fiquem resolvidos, o que significaria um atraso, face àquilo que é habitual, de uma semana ou menos”, acrescentou.

Na véspera à noite, o ministro tinha dito haver problemas com 680 exames, apontando este número como sendo residual num universo das cerca de 290 mil provas realizadas.

Fonte oficial do Ministério disse entretanto à Lusa que esse número subiu para 820.

Os alunos têm dois dias úteis para pedir a reapreciação após receberem as provas para consulta.

A grande maioria teve os exames durante o fim de semana, mas ainda há estudantes sem notas atribuídas ou sem acesso às provas.

Por isso, o período para pedir a reapreciação ainda está a contar para alguns alunos.