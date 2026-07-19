MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Notas das provas do 9.º ano afixadas na manhã de segunda-feira

Agência Lusa
Há 1h e 10min
Exames Nacionais (LUSA/TIAGO PETINGA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

As classificações das provas finais do ensino básico, que são realizadas na transição dos alunos para o ensino secundário, deveriam ter sido publicadas na sexta-feira, mas, nesse mesmo dia, o instituto EduQA anunciou que isso não seria possível

As notas das provas finais do 9.º ano vão ser enviadas hoje às escolas para que sejam afixadas ao início da manhã de segunda-feira, indica uma informação do Júri Nacional de Exames (JNE) dirigida aos estabelecimentos de ensino.

A informação, assinada pelo presidente do JNE, Rui Pires, e a que a Lusa teve acesso, refere que as remessas de dados com as pautas dos resultados das provas finais do ensino básico “serão remetidas às escolas ao fim do dia de hoje”, para que as escolas possam “afixar as pautas de classificação logo no início da manhã do dia 20 de julho, se possível até às 09:30”.

As classificações das provas finais do ensino básico, que são realizadas na transição dos alunos para o ensino secundário, deveriam ter sido publicadas na sexta-feira, mas, nesse mesmo dia, o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) anunciou que isso não seria possível.

O instituto justificou o adiamento com a necessidade de priorizar os exames nacionais devido ao cumprimento do calendário do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que arranca na segunda-feira.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo o JNE, os alunos que necessitam de se inscrever para a segunda fase destas provas deverão fazê-lo durante o dia de segunda-feira, cabendo às “escolas dar a colaboração que for necessária para a consecução das inscrições por todos os alunos referidos”.

“No entanto, as escolas deverão dar prioridade à realização das provas pelos alunos nos casos em que não tenha sido possível efetuar a inscrição antes da data da prova, em particular da prova de Português (91), a realizar no dia 21 de julho [terça-feira], bem como das restantes provas previstas para esse dia”, é realçado da informação.

No documento, o JNE e o EduQA agradecem "toda a colaboração" das direções das escolas e dos secretariados de exame neste processo, “pedindo desculpa a todos, incluindo alunos e famílias, pelo atraso na disponibilização dos resultados”.

Este atraso na divulgação das provas finais do 9.º ano, é referido, “deveu-se à necessidade de priorizar a afixação das pautas dos exames nacionais do ensino secundário, tendo em consideração a sua fulcral importância para o concurso de acesso ao ensino superior”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As provas do 9.º ano, obrigatórias para concluir o 3.º ciclo, decorreram há um mês e, pela primeira vez este ano, realizaram-se em formato digital.

No dia 17 de junho, os alunos foram avaliados a Português, tendo-se seguido a prova de Matemática, no dia 22 de junho.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Exames nacionais Ministro da Educação
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Educação

06:50

Se alunos receberem notas este domingo, "não haverá necessidade de adiar calendário do ensino superior", entendem diretores

Há 42 min

Notas das provas do 9.º ano afixadas na manhã de segunda-feira

Há 1h e 10min

Algumas notas enviadas na sexta-feira às escolas estavam incorretas, admite o EduQA

Há 2h e 3min
12:50

"O aluno que tinha um 7 em matemática viu a atualização da sua nota para 19. Não compreendemos como isso está a ser feito"

Hoje às 10:46
Mais Educação

Mais Lidas

Operação da ASAE faz nove detidos e suspende mais de 180 restaurantes

Ontem às 10:06

20 anos depois de a mulher ter caído para a morte, a história de um pastor de jovens começou a desfazer-se

Hoje às 11:00

Yuval Harari: "As empresas de IA dizem: 'Vamos criar um deus e ele será nosso escravo'. É ridículo: se criarmos algo mais inteligente, não será possível mantê-lo sob controlo"

Ontem às 18:00

MiG-29, Su-27, F-16, Mirage, Rafale e Gripen: Ucrânia prepara revolução na força aérea com aposta que muitos evitam

17 jul, 13:32

Mundial 2026: França 4-6 Inglaterra (siga aqui)

Ontem às 21:15

Bidões de químicos para fazer droga encontrados pela PJ no armazém do empreiteiro amigo do ministro Luís Neves

Ontem às 11:32

União Europeia proíbe destruição de roupa não vendida já a partir de domingo

17 jul, 13:49

Trump chamou-lhes “animais” e “insurretos”. Agora, quase metade dos processos por ataques a agentes do ICE cai em tribunal

Ontem às 21:00

Mesmo com o desconto no ISP, combustíveis voltam a subir para a semana

Ontem às 13:46

Corpo de mulher encontrado no Tejo junto ao Cais do Sodré, em Lisboa

Ontem às 12:48

"É uma vantagem para nós". Zelensky acaba de dar um "presente" à Rússia ao ficar do lado "errado"

17 jul, 11:56

Porque ouve o vizinho gritar golo antes de o ver na televisão?

Hoje às 09:57