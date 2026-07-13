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Ministro garante que 92% dos exames nacionais estão corrigidos. Alunos terão acesso às notas na sexta-feira

Agência Lusa , NM
Há 26 min
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Fernando Alexandre reafirma que prazo será cumprido e com "rigor"

O ministro da Educação anunciou esta segunda-feira que 92% dos exames nacionais do ensino secundário estão corrigidos e que os alunos terão acesso às suas notas na próxima sexta-feira. 

"Neste momento, 92% dos exames estão corrigidos e a cadência está a ser muito elevada", afirmou o ministro da Educação, Fernando Alexandre, à entrada para uma reunião com o Conselho das Escolas, que está a decorrer em Lisboa.

Fernando Alexandre reconheceu que “ontem [domingo] e no sábado os professores trabalharam de forma muito intensa”, sublinhando que há “muitas pessoas a trabalhar para garantir o rigor da avaliação”.

O novo calendário dos exames nacionais do ensino secundário, que foi alterado devido aos problemas detetados no processo de digitalização, prevê que na terça-feira as cerca de 300 mil provas do 11.º e 12.º anos estejam todas avaliadas.

O ministro reafirmou esta segunda-feira que esse prazo será cumprido e com “rigor”.

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