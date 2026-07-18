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Ministério da Educação assegura que nenhum aluno será prejudicado no acesso ao Ensino Superior

Agência Lusa
Há 1h e 20min
Ministro da Educação, Fernando Alexandre (António Cotrim/LUSA)
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Num comunicado sobre os problemas relacionados com as classificações dos exames nacionais, o Ministério da Educação diz que o EduQa informará ainda hoje as escolas sobre as classificações que permanecem com a menção “suspenso”

O Ministério da Educação assegurou hoje que nenhum aluno será prejudicado no acesso ao Ensino Superior por motivos “não imputáveis ao próprio” e garante que as classificações dos alunos com menção “suspenso” estão a ser resolvidas hoje mesmo.

Num comunicado sobre os problemas relacionados com as classificações dos exames nacionais, divulgado esta noite, o Ministério da Educação diz que o EduQa informará ainda hoje as escolas sobre as classificações que permanecem com a menção “suspenso” e cuja resolução carece de informação adicional por parte dos estabelecimentos de ensino, “tendo em vista a sua resolução definitiva”.

No comunicado, o Ministério explica porque motivo surgiram os casos de “suspenso” em vez da nota, lamenta os atrasos e constrangimentos, pede desculpa aos alunos, famílias, professores e escolas “pelos transtornos causados”, e agradece a dedicação, empenho e sentido de missão do professores e técnicos envolvidos no processo.

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) agradece também aos diretores das escolas “o notável esforço adicional” na divulgação das classificações.

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No comunicado explica que, ao longo do processo de classificação, surgiram situações que requereram “uma análise complementar para garantir o rigor da avaliação”, como provas enviadas tardiamente pelas escolas, folhas de versão em falta (se o aluno realizou a versão 1 ou 2 da prova), folhas de continuação em falta e folhas de continuação em branco, sem correspondência a um número convencional de aluno.

E acrescenta: “Todas as situações que possam corresponder a desconformidades serão averiguadas”.

O MECI explica também que a menção “suspenso” foi para prevenir erros que prejudicassem os alunos, e diz que os alunos que pedirem a reapreciação da sua prova poderão usá-la na 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso, tal como está previsto.

O ministério tutelado por Fernando Alexandre acrescenta que a inscrição para a 2.ª fase dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário é realizada, como habitualmente, de forma online e que o prazo de inscrição termina na segunda-feira.

E diz que está ativa desde a manhã de hoje a versão final da plataforma que permite a disponibilização das provas em formato PDF, com a respetiva classificação item a item, “tendo as escolas recebido instruções tendo em vista o seu envio aos alunos ou encarregados de educação”.

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“Este acesso, disponibilizado pela primeira vez nos Exames Nacionais, de forma gratuita, assegura que os alunos podem verificar todos os seus exames, confirmar se as suas respostas foram classificadas e conhecer a avaliação por item. Esta medida visa garantir total transparência no processo de avaliação externa das aprendizagens”, enfatiza o MECI no comunicado.

E recorda que será realizada uma auditoria externa ao processo de classificação digital, para identificar as falhas e os erros que originaram problemas.

Fernando Alexandre e o secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, reuniram-se na tarde de hoje com o Conselho das Escolas, com a Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), com a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), com a Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap) e com a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) para um ponto de situação.

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Temas: Exames Nacionais Ministro da Educação
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