IL desafia ministro a mostrar documentos que lhe serviram para avançar na digitalização, considerando que "não há nenhum relatório"

Agência Lusa , MFP
Há 42 min
Mariana Leitão (Miguel A. Lopes/Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Mariana Leitão instou Fernando Alexandre a revelar quem lhe garantiu que "os problemas que tinham sido identificados no projeto-piloto estavam corrigidos" e de que forma essa informação foi transmitida

A presidente da Iniciativa Liberal desafiou o ministro da Educação a apresentar os documentos que lhe serviram de suporte para avançar com a digitalização dos exames, após falhas antes detetadas no projeto-piloto das provas de filosofia.

Este repto foi transmitido por Mariana Leitão na Assembleia da República, em declarações aos jornalistas, enquanto ainda decorria no parlamento uma audição com o ministro Fernando Alexandre.

Uma audição durante a qual o membro do Governo revelou que não foi feito um relatório formal sobre o projeto-piloto realizado no ano passado com os exames de filosofia. Mesmo assim, foi tomada a decisão de se avançar agora para o alargamento do processo de digitalização à generalidade dos exames nacionais.

“O ministro da Educação disse que lhe foi confirmado que os problemas que tinham sido identificados no projeto-piloto estavam corrigidos. Quem deu essa informação e de que forma é que essa informação foi transmitida, considerando que não há nenhum relatório? E qual é a base de confiança que houve nessa informação para, de facto, se avançar?”, questionou a líder da IL.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mariana Leitão referiu que a IL continua a aguardar respostas do Ministério da Educação em relação a dois anteriores requerimentos que apresentou sobre o processo de exames. E, perante este novo requerimento – o terceiro –, espera-se que haja uma resposta rápida e que Fernando Alexandre mostre os documentos que lhe permitiram tomar a decisão de generalizar a digitalização no processo de exames.

“É muito importante que o ministro clarifique esta situação, que diga expressamente quais foram as vias que utilizou para receber essa informação, quem é que lhe deu essa confirmação e que apresente os documentos (não havendo um relatório) onde há, efetivamente, a passagem dessa informação de que os eventuais problemas estariam corrigidos e que se estaria em condições de avançar para o alargamento do projeto-piloto aos vários exames nacionais”, frisou a presidente da Iniciativa Liberal.

Interrogada sobre se o ministro da Educação reúne condições políticas para se manter em funções, Mariana Leitão disse querer acreditar que as informações que estão a ser prestadas neste momento pelo Ministério, nomeadamente por Fernando Alexandre, estão corretas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“O ministro garantiu que havia essas condições e, portanto, vou acreditar. Ainda para mais, depois de todo este processo e de todos os problemas que existiram, só o iria afirmar tendo essa confiança. Vou acreditar que há essas condições e, obviamente, também estaremos muito atentos para perceber como é que tudo isso vai decorrer, para garantir que nenhum aluno é prejudicado ou que não é alvo de nenhuma injustiça no meio deste processo”, advertiu.

Para a IL, o mais importante é que haja condições para que este processo de exames chegue ao fim.

“E é muito importante que sejam dados vários esclarecimentos para se conseguir fazer uma avaliação concreta dessa situação. Queremos que os alunos consigam sair deste processo, consigam fazer o seu acesso à universidade e que não haja mais problemas. Portanto, é óbvio que é preciso garantir que as falhas foram corrigidas e que agora todas estas fases posteriores não têm problemas”, acrescentou.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Exames nacionais Ministro da Educação Projeto-piloto Filosofia IL
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Partidos

IL desafia ministro a mostrar documentos que lhe serviram para avançar na digitalização, considerando que "não há nenhum relatório"

Há 42 min

Polémica nos Exames: quantos alunos têm notas suspensas? Carneiro pressiona Montenegro

18 jul, 13:01

O melhor quiz de política | Uma novela mexicana hecha en Portugal

18 jul, 10:00
29:01

"O ministro da Educação não mentiu. Estou na convicção de que as notas podem ser do conhecimento dos alunos durante o dia de hoje"

17 jul, 22:18
Mais Partidos

Mais Lidas

"Ficou imóvel enquanto ela sangrava até à morte": as horas finais de uma adolescente que foi morta por um músico em ascensão

Ontem às 20:29

Um ano no mar: como é viver a tempo inteiro num navio de cruzeiro

19 jul, 17:00

Um gigantesco "túnel de proteção": Ucrânia já tem mais de mil quilómetros de escudo antidrone para travar ataques russos

Ontem às 15:10

Barras e moedas de ouro roubadas em assalto a empresa no centro de Lisboa

Ontem às 14:59

Há risco "de perdemos controlo da única refinaria" em Portugal. Governo pressionado a agir no negócio da Galp

Hoje às 07:00

Meloni anuncia que Portugal comprou três fragatas a Itália. Negócio foi revelado pela CNN em dezembro

Ontem às 13:57

Sofia, Nandhitha, Sara e Telma. Quatro vítimas dos erros "esporádicos" nos exames nacionais

Ontem às 19:30

Usaram "chave falsa" para entrar em casa em Lisboa e roubaram relógios e joias no valor de 250 mil euros

Ontem às 14:52

Fernando Alexandre anuncia época especial de exames em setembro que contará como segunda fase

Ontem às 12:15

20 anos depois de a mulher ter caído para a morte, a história de um pastor de jovens começou a desfazer-se

19 jul, 11:00
opinião
Mário Centeno

"Não foi na vida do ministro, não foi na minha": Mário Centeno critica reforma na Educação para resolver um problema que não existia

Ontem às 22:37

Roza era uma modelo de 18 anos quando foi violada pela primeira vez por Epstein - que cumpria pena de prisão

Hoje às 09:26