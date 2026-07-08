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"Há um problema, precisa de ser resolvido, e os alunos e as famílias não podem sair prejudicados". Seguro vai falar com Montenegro sobre caos nos exames nacionais

Agência Lusa , CM
Há 27 min
António José Seguro visita jardins de Belém (LUSA)
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Presidente da República diz que está a acompanhar a situação e espera que "o problema possa ser resolvido o mais rapidamente possível"

O Presidente da República espera que os problemas na classificação dos exames nacionais sejam rapidamente resolvidos e que a confiança no sistema de avaliação fique intacta.

António José Seguro, que falava aos jornalistas no fim da inauguração da nova sede do Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), esta quarta-feira, em Lisboa, referiu que vai falar deste assunto com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, esta semana.

Questionado se o ministro da Educação, Fernando Alexandre, tem condições para continuar em funções, o chefe de Estado esclareceu: "Não respondo a essas questões."

"O desejo do Presidente é que rapidamente tudo volte à normalidade e, sobretudo, que a relação de confiança entre os alunos e as suas famílias e o sistema de avaliação se mantenha intacta", afirmou, acreditando que tal será possível.

Sobre se está preocupado com os problemas na classificação eletrónica dos exames nacionais, que levaram ao adiamento do calendário de avaliação e divulgação de resultados e da segunda fase dos exames, António José Seguro começou por responder que está a acompanhar essa situação, como é seu dever, e expressou o desejo de que "esse problema possa ser resolvido o mais rapidamente possível".

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"Isto é: que os professores que ainda não tiveram acesso às provas para poder corrigi-las e classificá-las o possam fazer, que os alunos, que têm direito a receber as notas, as recebam, e que a relação de confiança que existe com o sistema de avaliação continue intacta", especificou.

Questionado se concorda com um mecanismo para compensação das famílias afetadas nas suas férias por esta alteração de calendário, António José Seguro respondeu: "Esse assunto abordarei esta semana com o senhor primeiro-ministro."

"Neste momento, o que Presidente da República tem a fazer é uma declaração reafirmando aquilo que já disse: há um problema, precisa de ser resolvido, e naturalmente que os alunos e as famílias não podem sair prejudicados. O ministro da Educação já se referiu a esse assunto", sublinhou.

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