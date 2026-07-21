Fernando Alexandre diz que desconhecia "erros graves" detetados durante projeto-piloto de digitalização do exame de Filosofia

Há 1h e 14min

Exames nacionais. "É objetivo e factual dizer que o processo correu muito mal e o ministro é o principal responsável político"

Fernando Alexandre está a "procurar bodes expiatórios para um problema que é da sua responsabilidade"

Ministro da Educação aponta ao dedo ao ex-presidente do Júri Nacional de Exames, Luís Duque de Almeida, que deixou o organismo e "não deixou relatório nenhum" sobre o que correu mal

O ministro da Educação disse esta terça-feira que “o Governo não tem relatório nenhum” sobre o projeto-piloto de digitalização dos exames nacionais de Filosofia realizados no ano passado, acusando o ex-presidente do Júri Nacional de Exames de nunca o ter entregue.

“O Governo não tem relatório nenhum”, afirmou esta terça-feira o ministro da Educação, Fernando Alexandre, durante uma audição parlamentar pedida pelos grupos parlamentares do PCP e do Livre no âmbito dos problemas detetados durante o processo de digitalização dos exames nacionais do ensino secundário.

A declaração de Fernando Alexandre surgiu na sequência de uma entrevista à Radio Renascença do ex-presidente do Júri Nacional dos Exames (JNE), Luís Duque de Almeida, na qual acusou o ministro de não ter solicitado “ao JNE qualquer balanço sobre a prova Filosofia”, questionando em que se baseou a tutela para decidir avançar com o processo de digitalização das provas.

Os “erros graves” detetados durante o processo de digitalização das provas de Filosofia não chegaram ao conhecimento da tutela”, segundo o ministro, que disse esta terça-feira que Luís Duque de Almeida “não deixou relatório nenhum”.

“Se tinha informação que não partilhou nem sequer com a Direção Geral da Educação nem com o EduQa. Se tinha essa informação e não a transmitiu vai ter que explicar isso, porque não deu essa informação a ninguém. Foi-se embora em setembro e não deixou relatório a ninguém”, acusou.

Para Fernando Alexandre, “se agora, passado um ano, depois de o processo ter tido problemas vem dizer que houve problemas que podiam ter sido antecipados e que não foram […] vai ter de explicar isso”.

O ministro voltou na audição a defender o modelo testado este ano e que envolveu cerca de 300 mil exames do 11.º e 12.º anos.