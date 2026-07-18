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EduQA conclui validação de 1.400 exames e prevê pautas completas a partir de domingo

CNN Portugal , T.P.
Há 1h e 30min
Exames nacionais, escola, educação, ranking. Liceu Camões. Foto: 17 junho 2013. Foto: AP Photo/Francisco Seco
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Cerca de 1.400 exames ficaram temporariamente sem nota depois de o JNE/EduQA ter exigido verificações adicionais, num universo de 290.351 provas. O organismo lamenta o “compasso de espera”, mas sustenta que a validação era necessária para garantir “transparência e equidade entre todos os alunos”

O Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) anunciou este sábado à noite que concluiu a validação dos resultados de cerca de 1.400 exames nacionais que tinham ficado suspensos, prevendo enviar as pautas completas às escolas nas próximas horas, para que possam ser afixadas a partir de domingo.

O EduQA é o organismo público responsável, entre outras funções, pela gestão da avaliação externa das aprendizagens, incluindo as provas e os exames nacionais, concentrando competências anteriormente distribuídas por entidades como o Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) e a Direção-Geral da Educação.

Em comunicado divulgado esta noite, o Júri Nacional de Exames (JNE) e o EduQA explicaram que foi necessário realizar “processos de validação complementares” num conjunto limitado de provas, correspondente a cerca de 1.400 das 290.351 realizadas em todo o país, para garantir a consistência dos resultados e a equidade entre os alunos.

Para evitar um novo adiamento generalizado, o JNE e o EduQA deram na sexta-feira, pelas 19h30, autorização para que os resultados já validados fossem enviados às escolas. As provas ainda em análise ficaram identificadas no programa ENES com o código “-3”, que significa que o resultado se encontrava suspenso.

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A validação das provas em falta ficou concluída durante este sábado e as pautas completas estão agora prontas para serem enviadas. O EduQA lamentou o atraso sofrido pelos alunos afetados e pelas respetivas famílias, justificando-o com a necessidade de salvaguardar a qualidade da avaliação.

A afixação das pautas da primeira fase estava inicialmente prevista para 14 de julho, mas o processo de classificação digital sofreu sucessivos atrasos. Na quinta-feira, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, indicava que 99,3% das respostas estavam corrigidas e reconhecia dificuldades na mobilização de professores classificadores, sobretudo para Português e Matemática.

As inscrições para a segunda fase decorrem na Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames (PIEPE) até segunda-feira, 20 de julho. Os alunos poderão também receber das escolas uma cópia digital das provas, para efeitos de consulta e eventual pedido de reapreciação.

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Temas: Exames Nacionais Ministro da Educação Governo EduQA
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