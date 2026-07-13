MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Professores convocados hoje para corrigir exames até amanhã. E alguns ainda não conseguiram aceder aos items

Agência Lusa , MJC
Há 39 min
Escola
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A denúncia foi feita pela Missão Escola Pública

A Missão Escola Pública (MEP) denunciou esta segunda-feira que, ao longo do dia, vários professores foram convocados para corrigir exames nacionais do ensino secundário, na véspera do fim do prazo para finalizar as classificações.

“Temos colegas que foram convocados ao início da tarde e alguns dos que aceitaram ainda não conseguem aceder aos itens”, relatou a porta-voz do movimento, Cristina Mota.

Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do ensino secundário estão a ser corrigidos em formato digital, mas o processo tem registado falhas técnicas desde o início e, devido aos constrangimentos, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) adiou os prazos inicialmente previstos.

De acordo com o novo calendário, os professores têm agora até ao final do dia de terça-feira para concluir as classificações e, segundo um balanço feito hoje pelo ministro Fernando Alexandre, 92% dos exames já estão corrigidos.

Com mais de 300 mil provas realizadas pelos alunos do 11.º e 12.º anos, estarão então por corrigir cerca de 20 mil provas, mas ainda há professores a ser convocados para realizar esse trabalho.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Cristina Mota disse à Lusa que alguns docentes receberam hoje quase 200 itens para classificar, quando esta fase final deveria ser dedicada à revisão das classificações já feitas, uma vez que os critérios de avaliação definitivos só foram publicados hoje.

“Os prazos até podem cumprir-se, mas não vão permitir fazer uma revisão e uma segunda análise das classificações”, alertou a porta-voz da MEP.

Na véspera do prazo para concluir as classificações, persistem vários problemas técnicos que continuam a atrasar o trabalho dos professores.

Entre as dificuldades relatadas estão falhas no acesso aos itens atribuídos, folhas de continuação em falta e casos em que essas folhas não correspondem às respostas em avaliação.

Após ter denunciado, na sexta-feira, que supervisores estariam a recomendar aos professores classificadores que atribuíssem classificação a respostas incompletas caso as folhas em falta não fossem disponibilizadas até ao final do processo, a MEP sublinha que os docentes continuam sem receber instruções oficiais do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) e do Júri Nacional de Exames.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Numa nota publicada no sábado, o EduQA referiu que "implementou um sistema de reporte de eventuais desconformidades dos itens (botão "Reportar"), permitindo aos professores classificadores a sua sinalização centralmente".

Contudo, o esclarecimento não indica como devem proceder os docentes quando as folhas de continuação continuam em falta no final do processo, uma vez que, segundo Cristina Mota, os professores só conseguirão dar o trabalho como concluído se todos os itens tiverem uma classificação atribuída.

“A grande questão que os professores estão a colocar neste momento é quando vão ter disponível (na plataforma eletrónica) o botão “Finalizar” e o que fazer com os itens que continuam com problemas”, relatou Cristina Mota.

Do lado das escolas, os representantes dos diretores, que se reuniram hoje com o MECI para discutir o futuro estatuto do diretor e alterações ao regime de gestão e administração das escolas, manifestaram-se confiantes com o cumprimento dos prazos e o rigor das avaliações.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"O que nós pretendemos é que os alunos no dia 17 tenham os seus resultados dos exames e possam, em caso de não estarem satisfeitos, pedir reapreciações caso haja algum erro. O processo está a ser garantido pelo Ministério da Educação de modo a que tudo possa acontecer com serenidade, com calma e não haja problemas para os nossos alunos", afirmou o presidente do Conselho das Escolas, António Castel-Branco.

Pela Associação Nacional de Dirigentes Escolares, Carlos Louro disse estar convicto de que as pautas serão publicadas na sexta-feira.

Acrescentou que todos os alunos terão acesso às respetivas provas em formato digital, uma novidade este ano, e que as escolas apoiarão o processo de associação do contacto de cada aluno ao respetivo exame.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Exames nacionais Ministério da educação Professores Missão Escola Pública

Relacionados

Ministro garante que 92% dos exames nacionais estão corrigidos. Alunos terão acesso às notas na sexta-feira

"Espero que se tirem lições. Nem tudo tem de ser digital". Paulo Portas lamenta "dano na confiança" na correção dos exames nacionais

Professores convocados para corrigir exames a três dias do final do processo

Professores vão receber horas extraordinárias por esforço na correção de exames
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Educação

Professores convocados hoje para corrigir exames até amanhã. E alguns ainda não conseguiram aceder aos items

Há 39 min
05:18

O que podem pais e professores fazer perante atrasos com exames? "Havendo prejuízo, claro que poderá haver reação"

Hoje às 11:56

Ministro garante que 92% dos exames nacionais estão corrigidos. Alunos terão acesso às notas na sexta-feira

Hoje às 11:50
02:10

Ministro da Educação sobre erros: "Lamento e peço desculpa aos professores"

Hoje às 11:08
Mais Educação

Mais Lidas

Cientistas detetam indícios de que uma nova fronteira de placas tectónicas está a formar-se

Ontem às 16:00

Com queimaduras graves e semiconscientes. Casal britânico encontrado com vida no meio da área ardida em Almería

Ontem às 18:26

Portugal vai fugir a uma nova "cúpula de calor" na Europa. Vêm aí temperaturas "abaixo da média" e tempo "mais cinzento"

Ontem às 14:28

Herdade na Arrábida diz que é dona de cinco praias. Este processo em tribunal envolve um rei e uma rainha mas a decisão pode estar nas marés

Hoje às 07:00

"Não me faltas ao respeito. Falas bem comigo": Messi perdeu a cabeça com o árbitro português João Pinheiro

Ontem às 10:22

EDP alerta para burla altamente personalizada: usa nome, morada ou número de contribuinte verdadeiros do cliente

Hoje às 09:05

Apanhada por populares que chamaram a GNR: mulher detida por suspeita de atear incêndio em Viseu

Hoje às 14:34

Organização do NOS Alive apresentou queixa à ASAE após anúncio de venda de convite publicado por jornalista da RTP

10 jul, 19:55

Morreu Sam Neill. Ator participou em Jurassic Park, Peaky Blinders e O Piano

Hoje às 07:18

Centcom anuncia que EUA usaram pela primeira vez drones marítimos unidirecionais nos ataques contra o Irão

Hoje às 07:49

Supercomputador chinês equipado com chips desenvolvidos no país supera modelos dos EUA no ranking global

Ontem às 11:00

GNR interceta autocarro com 15 crianças a caminho da praia: motorista não tinha carta de qualificação

9 jul, 07:04