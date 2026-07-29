Ministério da Educação já fez quatro contratos com a consultora Deloitte este ano no valor total de 2,65 milhões de euros

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Exames Nacionais (LUSA/TIAGO PETINGA)
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REVISTA DE IMPRENSA | Além destes, ainda há um contrato celebrado pelo EduQa com a mesma consultora para resolver os problemas técnicos no caos dos exames e sobre o qual não há informações

O Ministério da Educação já assinou quatro contratos públicos, em 2026, com a consultora privada que o ministro da Educação chamou para resolver o caos nos exames, a Deloitte Technology, no valor total de 2,65 milhões de euros. 

De acordo com o Correio da Manhã, estes contratos foram celebrados pela Agência para a Gestão do Sistema Educativo (AGSE). Segundo os dados publicados no portal dos contratos públicos, o objeto destes contratos diz respeito a serviços de consultoria e de programação de software e está relacionado com a área digital no sistema de educação.

Já o contrato que o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) celebrou por ajuste direto simplificado com esta consultora para resolver os problemas técnicos no caos dos exames, continua em segredo, uma vez que o ministério de Fernando Alexandre não revela o valor deste contrato, nem os termos em que foi celebrado, diz o jornal.

 

 

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Temas: Exames Nacionais Ministério da Educação Deloitte

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