Ministério da Educação já fez quatro contratos com a consultora Deloitte este ano no valor total de 2,65 milhões de euros

Há 1h e 37min

REVISTA DE IMPRENSA | Além destes, ainda há um contrato celebrado pelo EduQa com a mesma consultora para resolver os problemas técnicos no caos dos exames e sobre o qual não há informações

O Ministério da Educação já assinou quatro contratos públicos, em 2026, com a consultora privada que o ministro da Educação chamou para resolver o caos nos exames, a Deloitte Technology, no valor total de 2,65 milhões de euros.

De acordo com o Correio da Manhã, estes contratos foram celebrados pela Agência para a Gestão do Sistema Educativo (AGSE). Segundo os dados publicados no portal dos contratos públicos, o objeto destes contratos diz respeito a serviços de consultoria e de programação de software e está relacionado com a área digital no sistema de educação.

Já o contrato que o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) celebrou por ajuste direto simplificado com esta consultora para resolver os problemas técnicos no caos dos exames, continua em segredo, uma vez que o ministério de Fernando Alexandre não revela o valor deste contrato, nem os termos em que foi celebrado, diz o jornal.