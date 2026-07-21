Ministério alarga época extraordinária de exames a alunos da 2.ª fase. Melhor nota conta para acesso ao Ensino Superior

Há 32 min

Exames da época extraordinária realizam-se entre 3 e 8 de setembro, com inscrições entre 27 e 31 de julho

O ministério da Educação, Ciência e Inovação anunciou esta terça-feira que a época extraordinária dos Exames Finais Nacionais será aberta "a todos os alunos elegíveis para a realização de provas na 2.ª fase de 2026, independentemente de as terem realizado ou não".

Os exames da época extraordinária realizam-se entre 3 e 8 de setembro, com inscrições entre 27 e 31 de julho. O ministério esclarece ainda que "o exame realizado na época extraordinária é considerado, para todos os efeitos, como correspondendo à 2.ª fase". Assim, "no caso de o aluno também ter realizado exame na 2.ª fase, é considerada a melhor classificação obtida entre os resultados das duas provas".

Segundo o ministério, os problemas técnicos registados na divulgação das classificações dos exames nacionais "impediram alguns alunos de conhecer as suas classificações atempadamente", situação que "poderá ter condicionado, designadamente, a decisão de inscrição e de realização dos exames na 2.ª fase, bem como a adequada preparação dos alunos".

O comunicado publicado esta terça-feira sublinha que "a decisão de criar uma época extraordinária visa assegurar que nenhum aluno é prejudicado por circunstâncias que não lhe são imputáveis".

A 2.ª fase de candidaturas ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior decorrerá entre 24 de agosto e 22 de setembro, estando a publicação dos resultados prevista para 30 de setembro.