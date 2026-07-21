Ministério alarga época extraordinária de exames a alunos da 2.ª fase. Melhor nota conta para acesso ao Ensino Superior

Marta Coropos Carvalho
Há 32 min
Exames nacionais
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Exames da época extraordinária realizam-se entre 3 e 8 de setembro, com inscrições entre 27 e 31 de julho

O ministério da Educação, Ciência e Inovação anunciou esta terça-feira que a época extraordinária dos Exames Finais Nacionais será aberta "a todos os alunos elegíveis para a realização de provas na 2.ª fase de 2026, independentemente de as terem realizado ou não".

Os exames da época extraordinária realizam-se entre 3 e 8 de setembro, com inscrições entre 27 e 31 de julho. O ministério esclarece ainda que "o exame realizado na época extraordinária é considerado, para todos os efeitos, como correspondendo à 2.ª fase". Assim, "no caso de o aluno também ter realizado exame na 2.ª fase, é considerada a melhor classificação obtida entre os resultados das duas provas".

Segundo o ministério, os problemas técnicos registados na divulgação das classificações dos exames nacionais "impediram alguns alunos de conhecer as suas classificações atempadamente", situação que "poderá ter condicionado, designadamente, a decisão de inscrição e de realização dos exames na 2.ª fase, bem como a adequada preparação dos alunos".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O comunicado publicado esta terça-feira sublinha que "a decisão de criar uma época extraordinária visa assegurar que nenhum aluno é prejudicado por circunstâncias que não lhe são imputáveis".

A 2.ª fase de candidaturas ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior decorrerá entre 24 de agosto e 22 de setembro, estando a publicação dos resultados prevista para 30 de setembro.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Exames nacionais Ensino Superior Época extraordinária de exames Ministério da Educação, Ciência e Inovação
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Educação

Ministério alarga época extraordinária de exames a alunos da 2.ª fase. Melhor nota conta para acesso ao Ensino Superior

Há 32 min
08:29

Quem já lá andou questiona digitalização dos exames: "Como se toma esta decisão sem ter informações de um dos órgãos mais importantes?"

Há 38 min

Médias dos exames do Ensino Secundário descem a Português mas sobem a Matemática

Há 1h e 3min

"Verificação urgente": há "relatos" de um novo problema com o exame de Geografia

Há 1h e 5min
Mais Educação

Mais Lidas

"Ficou imóvel enquanto ela sangrava até à morte": as horas finais de uma adolescente que foi morta por um músico em ascensão

Ontem às 20:29

Há risco "de perdermos controlo da única refinaria" em Portugal. Governo pressionado a agir no negócio da Galp

Hoje às 07:00

Um ano no mar: como é viver a tempo inteiro num navio de cruzeiro

19 jul, 17:00

Um gigantesco "túnel de proteção": Ucrânia já tem mais de mil quilómetros de escudo antidrone para travar ataques russos

Ontem às 15:10

Roza era uma modelo de 18 anos quando foi violada pela primeira vez por Epstein - que cumpria pena de prisão

Hoje às 09:26

Apanhados junto à porta de embarque com documentos falsos. PSP detém quatro suspeitos no aeroporto de Lisboa

Hoje às 13:15

Drones ucranianos atacam centro dos serviços secretos da Rússia escondido num resort em Kherson. Lá dentro estavam 100 espiões

Hoje às 13:21

Ucrânia está a usar arma sueca da década de 1940 para destruir mísseis russos capazes de atingir 500 km/h

Hoje às 12:24

Barras e moedas de ouro roubadas em assalto a empresa no centro de Lisboa

Ontem às 14:59

Desde a Carolina do Sul até Portugal: Sines acolhe novo cabo submarino transatlântico da Google

Hoje às 14:40

Sofia, Nandhitha, Sara e Telma. Quatro vítimas dos erros "esporádicos" nos exames nacionais

Ontem às 19:30
opinião
Mário Centeno

"Não foi na vida do ministro, não foi na minha": Mário Centeno critica reforma na Educação para resolver um problema que não existia

Ontem às 22:37