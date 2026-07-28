Resultados dos exames do 9.º foram piores este ano. Maioria dos alunos chumbou a Matemática

Agência Lusa , AG
Há 30 min
Exames nacionais
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Contam-se 52.826 negativas de um total de 96.853 provas de Matemática. Cenário em Português também piorou

Os alunos do 9.º ano tiveram este ano piores resultados nas provas finais, com a maioria dos estudantes a chumbar a Matemática e a aumentarem as negativas a Português.

Os resultados das provas finais de Português e de Matemática do 3.º ciclo mostram um pior desempenho em relação ao ano passado, segundo dados do Júri Nacional de Exames (JNE) divulgados esta terça-feira pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI).

A média nacional a Matemática foi de 49 pontos numa escala de zero a 100, menos três pontos do que no ano passado, o suficiente para passar de uma média nacional positiva para negativa.

A maioria dos alunos chumbou a Matemática: Foram 52.826 negativas num universo de 96.853 mil provas, segundo os dados do JNE, que mostram que houve 22 alunos com zero valores na pauta.

A nota mais usual a Matemática foi 25 pontos, sendo que houve 1.355 alunos com nota máxima.

A Português as notas também desceram e aumentaram os casos de alunos com negativa quando comparadas com o ano passado: No ano passado, os chumbos rondavam os 31% e agora representam 40% do total.

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No entanto, a média nacional dos cerca de 95 mil exames de Português continua a ser positiva (55 pontos), mas três valores abaixo da média do ano passado.

Os dados do JNE mostram que cerca de 37 mil alunos chumbaram a Português, mas a grande maioria teve positiva.

A 1.ª fase das provas do 9.º ano decorreram em junho, mas as notas só foram afixadas a 20 julho, já que estas provas também foram afetadas pelos problemas registados com o processo de digitalização dos exames nacionais do ensino secundário.

O ministério da Educação decidiu adiar a divulgação das notas do 9.º ano para dar prioridade aos exames do secundário.

Desde o ano passado, as provas do 9.º ano são realizadas em formato digital, sendo também classificadas digitalmente. Já os exames nacionais são feitos em papel e depois digitalizados para serem distribuídos pelos professores classificadores.

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Temas: Exames nacionais Matemática Português
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