Novo erro, agora em Matemática: identificado problema em exame da 2.ª fase que compromete "rigor matemático dos itens"

Agência Lusa , JS
Há 57 min
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Em causa está uma questão da prova de Matemática A em que "a intenção dos autores do enunciado, não é (…) compatível com os passos apresentados nos critérios específicos de classificação"

A Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) identificou um erro na formulação de uma das perguntas do exame de Matemática A da segunda fase, realizado na quarta-feira, que diz comprometer o rigor matemático do item em causa.

Numa carta dirigida ao presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA), a SPM explica tratar-se do enunciado da questão 5 da prova de Matemática A.

O item em causa pede ao aluno que “considere todos os números naturais com cinco algarismos diferentes” e “determine quantos destes números são múltiplos de cinco e maiores do que 50.000”.

“Esta formulação, que não exprime certamente a intenção dos autores do enunciado, não é (…) compatível com os passos apresentados nos critérios específicos de classificação”, refere a carta, publicada esta quinta-feira no ‘site’ da SPM.   

A SPM acrescenta que, conforme os critérios gerais de classificação, as etapas indicadas só seriam adequadas se a primeira frase do enunciado definisse um conjunto finito de números, mas, conforme está formulada, abrange “infinitos números que satisfazem os requisitos definidos”.

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Em alternativa, refere que uma formulação adequada seria, por exemplo: “Considere todos os números naturais de cinco algarismos, todos diferentes”.

“A SPM lamenta esta imprecisão no enunciado que, na realidade, é um erro formal”, escreve a SPM, acrescentando que “as incorreções de português são reprováveis em qualquer prova e refletem-se (…) no rigor matemático dos itens”.

A Lusa questionou o EduQA, sem resposta até ao momento.

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Temas: Exames Nacionais Matemática matematica-a Matemática A Exame Matemática A

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