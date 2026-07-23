Novo erro, agora em Matemática: identificado problema em exame da 2.ª fase que compromete "rigor matemático dos itens"

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Em causa está uma questão da prova de Matemática A em que "a intenção dos autores do enunciado, não é (…) compatível com os passos apresentados nos critérios específicos de classificação"

A Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) identificou um erro na formulação de uma das perguntas do exame de Matemática A da segunda fase, realizado na quarta-feira, que diz comprometer o rigor matemático do item em causa.

Numa carta dirigida ao presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA), a SPM explica tratar-se do enunciado da questão 5 da prova de Matemática A.

O item em causa pede ao aluno que “considere todos os números naturais com cinco algarismos diferentes” e “determine quantos destes números são múltiplos de cinco e maiores do que 50.000”.

“Esta formulação, que não exprime certamente a intenção dos autores do enunciado, não é (…) compatível com os passos apresentados nos critérios específicos de classificação”, refere a carta, publicada esta quinta-feira no ‘site’ da SPM.

A SPM acrescenta que, conforme os critérios gerais de classificação, as etapas indicadas só seriam adequadas se a primeira frase do enunciado definisse um conjunto finito de números, mas, conforme está formulada, abrange “infinitos números que satisfazem os requisitos definidos”.

Em alternativa, refere que uma formulação adequada seria, por exemplo: “Considere todos os números naturais de cinco algarismos, todos diferentes”.

“A SPM lamenta esta imprecisão no enunciado que, na realidade, é um erro formal”, escreve a SPM, acrescentando que “as incorreções de português são reprováveis em qualquer prova e refletem-se (…) no rigor matemático dos itens”.

A Lusa questionou o EduQA, sem resposta até ao momento.