MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Avaliações do 9º ano e de "número residual de exames do Ensino Secundário" ainda não foram publicadas na Madeira

Agência Lusa , JS
Há 1h e 4min
Exames Nacionais (LUSA/TIAGO PETINGA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A autoridade regional garantiu que as provas foram realizadas "em conformidade com o enquadramento legal" e que as notas são de competência do Ministério da Educação

 As pautas de avaliação das provas finais de Português e Matemática realizadas pelos alunos de 9º ano na Madeira ainda não foram publicadas, indicou este sábado a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Em comunicado emitido cerca das 13:00, a secretaria regional refere também que se encontra por publicar “um número residual de exames finais do Ensino Secundário”.

A autoridade madeirense sublinha que a avaliação externa das aprendizagens constitui uma competência do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, realçando que a realização das provas e dos exames decorreu “com normalidade” na região.

“A Região Autónoma da Madeira (RAM), no âmbito das competências que lhe estão atribuídas relativamente à organização e operacionalização deste processo, cumpriu integralmente as orientações e os procedimentos definidos pelos serviços centrais, garantindo a sua execução em conformidade com o enquadramento legal e regulamentar em vigor”, refere a nota.

A secretaria regional adianta que as provas finais e os exames nacionais foram “devidamente digitalizados e acertadamente entregues às estruturas nacionais para efeitos da respetiva classificação”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Sublinha ainda que distribuição das provas e dos respetivos itens de classificação, por código de prova, bem como a gestão das plataformas informáticas que suportam o processo de classificação, decorreu sob a responsabilidade dos serviços centrais do Ministério da Educação.

“No que respeita à RAM, após a designação, pelos órgãos de administração e gestão das escolas, dos docentes que reuniam os requisitos legalmente previstos para o exercício das funções de classificador, foi emitida a convocatória dos classificadores necessários, os quais foram integrados na bolsa nacional constituída com o contributo das escolas de todo o país”, esclarece.

A Secretaria Regional de Educação salienta que a realização das provas e dos exames decorreu com normalidade na região e enlace o “elevado sentido de responsabilidade, profissionalismo e colaboração” dos órgãos de administração e gestão das escolas, docentes e todos os intervenientes envolvidos, bem como da Coordenação do Júri Nacional de Exames – Madeira e do Agrupamento do Júri Nacional de Exames – Funchal.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Importa destacar que todos os classificadores da RAM exerceram as suas funções com rigor, profissionalismo e empenho, contribuindo de forma muito válida para o cumprimento dos prazos e para a boa execução de um processo de elevada responsabilidade”, lê-se no comunicado.

Em relação aos procedimentos de consulta e reapreciação das provas e exames, a autoridade madeirense afirma que assegurará o cumprimento das orientações dos serviços centrais do Ministério da Educação, adotando “todas as diligências necessárias a tal finalidade e assegurando que não resultará qualquer prejuízo para os estudantes envolvidos”.

Quanto ao atraso na publicação das pautas das provas do 9.º ano e de alguns exames finais do Ensino Secundário, a secretaria regional informa estar a acompanhar a evolução dos casos e expressa aos alunos e às famílias disponibilidade para ajudar na resolução dos problemas que possam subsistir.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Exames Nacionais Madeira Exames Notas Notas exames nacionais

Relacionados

Polémica nos Exames: quantos alunos têm notas suspensas? Carneiro pressiona Montenegro

Movimento Missão Escola Pública acredita que 12 mil alunos têm notas suspensas por atraso na classificação dos exames

Fenprof denuncia milhares de exames "em situação suspensa”
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Educação

02:26

Problemas com exames nacionais: Federação Nacional de Educação pede que "a culpa não morra solteira"

Há 9 min
02:00

Associações de pais pedem reunião de emergência com Ministério da Educação para que "alunos não saiam prejudicados"

Há 44 min
02:53

Processo de avaliação dos exames nacionais "é uma vergonha, e os responsáveis por isto deveriam ter vergonha", diz Fenprof

Há 44 min

Avaliações do 9º ano e de "número residual de exames do Ensino Secundário" ainda não foram publicadas na Madeira

Há 1h e 4min
Mais Educação

Mais Lidas

União Europeia proíbe destruição de roupa não vendida já a partir de domingo

Ontem às 13:49

MiG-29, Su-27, F-16, Mirage, Rafale e Gripen: Ucrânia prepara revolução na força aérea com aposta que muitos evitam

Ontem às 13:32

Sismo de 7,3 atinge México e Guatemala. Durante três horas, houve alerta para risco de tsunami

Ontem às 16:09

"É uma vantagem para nós". Zelensky acaba de dar um "presente" à Rússia ao ficar do lado "errado"

Ontem às 11:56

Promessa falhada: notas dos exames nacionais em papel não chegaram dentro do prazo, online não se sabe

Ontem às 19:02

Operação da ASAE faz nove detidos e suspende mais de 180 restaurantes

Hoje às 10:06

Preço do gasóleo dispara na próxima semana. Gasolina também volta a subir

Ontem às 09:09

Colisão frontal na Avenida da Índia, em Lisboa, faz dois mortos e quatro feridos

Ontem às 11:11

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:31

"Isto não foi um aviso. Foi uma tentativa de matar não só a mim, mas também a minha família": oligarca ucraniano acusa serviços secretos da Ucrânia de tentativa de assassínio no Mónaco

Ontem às 11:43

Uma piscina, um atrelado e uma empresa que afinal também é de Luís Neves. Entenda toda a polémica do ministro

Ontem às 23:16

Com novas falhas e a conta-gotas: notas dos exames nacionais chegam (mas não para todos)

Ontem às 22:32