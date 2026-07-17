MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

PCP acusa Governo de usar os estudantes como "cobaias" e os professores como "bode expiatório"

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 20min
O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, reage durante o debate de urgência, requerido pelo PCP, sobre “Exames Nacionais”, na Assembleia da República, em Lisboa, 17 de julho de 2026. MIGUEL A. LOPES/LUSA
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A deputada comunista acusou o ministro da Educação de “fugir ao escrutínio” do Parlamento e de “procurar sacudir responsabilidades”

A líder parlamentar do PCP acusou esta sexta-feira o Governo de avançar com uma experiência nos exames na qual “os estudantes foram as cobaias e os professores o bode expiatório”, e exigiu garantias de rigor na afixação das notas.

Paula Santos falava no Parlamento na abertura do debate de urgência agendado pelo PCP sobre os problemas na classificação dos exames, que conta com a presença do ministro da Educação, Fernando Alexandre.

A deputada comunista acusou o governante de “fugir ao escrutínio” do Parlamento e de “procurar sacudir responsabilidades”, responsabilizando “as escolas, os diretores, os professores e até as famílias”.

“O Governo decidiu avançar com um procedimento experimentalista sem estar devidamente testado, em que os estudantes foram as cobaias e os professores o bode expiatório de um problema criado pelo Governo”, criticou.

Minutos depois de, no Parlamento, o ministro da Educação ter dito que os exames estão classificados e que as pautas serão afixadas hoje, a líder da bancada comunista sublinhou que este processo não “pode ser feito de qualquer maneira” e não se trata de um “mero ato administrativo".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Tem de garantir rigor. E é por isto que, muito provavelmente, por estas questões não estarem a ser garantidas, que serão certamente muitos os pedidos de reapreciação dada a falta de fiabilidade do procedimento adotado”.

Paula Santos pediu garantias de que “as classificações correspondem às provas realizadas pelos estudantes, com itens incompletos ou vazios”, e questionou que medidas foram tomadas “para garantir que todos estes problemas não se voltam a repetir”.

“Com toda esta trapalhada neste final de ano letivo, que ainda está por concluir, com os professores assoberbados, como está a ser preparado o próximo ano letivo? É porque a preparação do próximo ano letivo é agora”, perguntou também.

Criticou ainda o facto de ter sido o porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho, a anunciar o pagamento de horas extraordinárias aos professores classificadores e considerou que essa era já “uma obrigação legal”.

A deputada do PCP ironizou ainda que "foi graças à derrota do pacote laboral que o que foi oferecido aos professores não foi o banco de horas”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Exames Nacionais Governo Ministro da Educação Ensino secundário PCP
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

PCP acusa Governo de usar os estudantes como "cobaias" e os professores como "bode expiatório"

Há 1h e 20min

Governo vai alterar regras para evitar que obras inacabadas do PRR fiquem sem financiamento

Hoje às 07:18
03:38

"Porque é que um camião que está na posse do amigo do MAI só foi apreendido agora?"

Ontem às 23:21
03:24

Amigo do MAI tinha atrelado apreendido pela PJ: "Não me parece normal que um ministro em funções não responda de imediato a isto"

Ontem às 23:14
Mais Governo

Mais Lidas

Ficou retida em Roma e perdeu seis semanas de aulas. Menor impedida de regressar a casa por não ter passaporte

Ontem às 17:16

Camiões, motas e todo-o-terreno: coluna russa com mais de 50 veículos aniquilada por drones ucranianos em Donetsk

Ontem às 10:23

Inspetor da PJ que fugiu à PSP, insultou agentes e danificou viatura foi libertado

Ontem às 22:07

Contra a presença de um navio militar britânico nas suas águas, Argentina acusa Reino Unido de incursão militar ilegal nas Malvinas

Ontem às 06:50

Exames nacionais. Pela primeira vez desde 1999 não se realizou a reunião para homologação das notas

Ontem às 15:48

Infarmed manda retirar do mercado protetor solar

15 jul, 16:29

Todos os alunos desta terra portuguesa vão receber 100 euros por ano desde o pré-escolar até ao ensino secundário

Ontem às 19:41

Homem morre e outro fica ferido com gravidade após agressões em Alcântara

Ontem às 16:33

Preço do gasóleo dispara na próxima semana. Gasolina também volta a subir

Há 3h e 30min

"Ou largas o saco ou dou-te um tiro": gerente de supermercado assaltado em plena rua de Telheiras. Ladrões levaram 30 mil euros

Ontem às 11:59

Uma vingança que chega oito anos depois: Ucrânia afunda navio russo que abriu fogo contra os seus militares no Estreito de Kerch

15 jul, 13:07

Materiais das Infraestruturas de Portugal no monte de Luís Neves

Ontem às 21:47