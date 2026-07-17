Ministro da Educação vai pedir justificação aos diretores das escolas que não publiquem as notas que chegaram até às 19:30

Há 1h e 33min

Fernando Alexandre assume que vai ter "muita dificuldade" em perceber esses casos

O ministro da Educação acredita que “há todas as condições” para que as notas dos exames nacionais do Ensino Secundário sejam publicadas ainda hoje.

Em entrevista à SIC, Fernando Alexandre referiu que as escolas “estão habituadas a fazer este processo”, ainda que não tenha garantido que as provas vão mesmo chegar até às 00:00.

Em todo o caso, diga-se, o prazo traçado pelo próprio ministro, que foi a tarde desta sexta-feira, não foi cumprido, sendo que dificilmente haverá escolas com notas afixadas em papel, já que as secretarias fecharam às 17:00.

De resto, o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) indicou mesmo que há problemas com várias provas, pelo que alguns alunos poderão não ter nota, enquanto outros colegas vão ter.

Fernando Alexandre voltou a lembrar a “dificuldade” em corrigir as provas de Português e Matemática, sendo que alguns classificadores ainda trabalharam esta sexta-feira para tentar colmatar todos os problemas.

Admitindo que “o processo não correu bem”, o ministro da Educação lamentou que alguns professores tenham corrigido a mesma prova três vezes para se garantir todo o rigor na avaliação.

“Sempre que descobrimos uma prova incompleta corrigimos e pedimos ao professor ‘infelizmente tem de corrigir outra vez’”, apontou, admitindo que este “não é um dia normal”, mas atirando a “responsabilidade” também para os diretores das escolas.

Questionado sobre a possível desigualdade de haver alunos com notas e outros sem, Fernando Alexandre foi lacónico: “eu espero que não”. Na prática, o ministro da Educação não dá quaisquer garantias, seja em relação ao prazo, seja em relação à igualdade do processo para todos.

Responsabilizando também outros atores no processo, Fernando Alexandre afirmou que terá “muita dificuldade em perceber” que notas que cheguem às escolas às 19:30 não sejam lançadas.

“Pode acontecer, mas vou precisar da justificação do diretor e será pedida individualmente se isso acontecer”, garantiu.