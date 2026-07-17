MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Ministro da Educação vai pedir justificação aos diretores das escolas que não publiquem as notas que chegaram até às 19:30

António Guimarães
Há 1h e 33min
Ministro da Educação, Fernando Alexandre (António Cotrim/LUSA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Fernando Alexandre assume que vai ter "muita dificuldade" em perceber esses casos

O ministro da Educação acredita que “há todas as condições” para que as notas dos exames nacionais do Ensino Secundário sejam publicadas ainda hoje.

Em entrevista à SIC, Fernando Alexandre referiu que as escolas “estão habituadas a fazer este processo”, ainda que não tenha garantido que as provas vão mesmo chegar até às 00:00.

Em todo o caso, diga-se, o prazo traçado pelo próprio ministro, que foi a tarde desta sexta-feira, não foi cumprido, sendo que dificilmente haverá escolas com notas afixadas em papel, já que as secretarias fecharam às 17:00.

De resto, o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) indicou mesmo que há problemas com várias provas, pelo que alguns alunos poderão não ter nota, enquanto outros colegas vão ter.

Fernando Alexandre voltou a lembrar a “dificuldade” em corrigir as provas de Português e Matemática, sendo que alguns classificadores ainda trabalharam esta sexta-feira para tentar colmatar todos os problemas.

Admitindo que “o processo não correu bem”, o ministro da Educação lamentou que alguns professores tenham corrigido a mesma prova três vezes para se garantir todo o rigor na avaliação.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Sempre que descobrimos uma prova incompleta corrigimos e pedimos ao professor ‘infelizmente tem de corrigir outra vez’”, apontou, admitindo que este “não é um dia normal”, mas atirando a “responsabilidade” também para os diretores das escolas.

Questionado sobre a possível desigualdade de haver alunos com notas e outros sem, Fernando Alexandre foi lacónico: “eu espero que não”. Na prática, o ministro da Educação não dá quaisquer garantias, seja em relação ao prazo, seja em relação à igualdade do processo para todos.

Responsabilizando também outros atores no processo, Fernando Alexandre afirmou que terá “muita dificuldade em perceber” que notas que cheguem às escolas às 19:30 não sejam lançadas.

“Pode acontecer, mas vou precisar da justificação do diretor e será pedida individualmente se isso acontecer”, garantiu.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Exames nacionais Fernando Alexandre Escola Professores
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Educação

Diretores dizem-se "totalmente desrespeitados" e consideram que acesso desigual a notas é injusto para alunos

Há 1h e 2min

Atraso de três dias "não é significativo". Hugo Soares desvaloriza caos dos exames nacionais

Há 1h e 14min

Ministro da Educação vai pedir justificação aos diretores das escolas que não publiquem as notas que chegaram até às 19:30

Há 1h e 33min

Escolas vão receber exames do secundário até às 19:30 mas algumas provas vão chegar sem nota

Há 2h e 29min
Mais Educação

Mais Lidas

Ficou retida em Roma e perdeu seis semanas de aulas. Menor impedida de regressar a casa por não ter passaporte

Ontem às 17:16

Preço do gasóleo dispara na próxima semana. Gasolina também volta a subir

Hoje às 09:09

Colisão frontal na Avenida da Índia, em Lisboa, faz dois mortos e quatro feridos

Hoje às 11:11

União Europeia proíbe destruição de roupa não vendida já a partir de domingo

Hoje às 13:49

Inspetor da PJ que fugiu à PSP, insultou agentes e danificou viatura foi libertado

Ontem às 22:07

Sismo de 7,3 atinge México e Guatemala. Durante três horas, houve alerta para risco de tsunami

Hoje às 16:09

"É uma vantagem para nós". Zelensky acaba de dar um "presente" à Rússia ao ficar do lado "errado"

Hoje às 11:56

Todos os alunos desta terra portuguesa vão receber 100 euros por ano desde o pré-escolar até ao ensino secundário

Ontem às 19:41

MiG-29, Su-27, F-16, Mirage, Rafale e Gripen: Ucrânia prepara revolução na força aérea com aposta que muitos evitam

Hoje às 13:32

Materiais das Infraestruturas de Portugal no monte de Luís Neves

Ontem às 21:47

Polémica Luís Neves: amigo do ministro tinha atrelado apreendido pela PJ em caso de tráfico de cocaína

Ontem às 21:37

Promessa falhada: notas dos exames nacionais em papel não chegaram dentro do prazo, online não se sabe

Há 2h e 48min