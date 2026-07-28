Três vezes maior que no ano passado: pedidos de reapreciação dos exames nacionais passam os 20 mil

Agência Lusa , JS
Há 49 min
Ministro da Educação, Fernando Alexandre (Hugo Delgado/LUSA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Aumento ocorreu após problemas no processo de correção das provas. Em 2025, ocorreram apenas 6.200 pedidos de reapreciação dos exames

Os pedidos de reapreciação das notas dos exames nacionais do ensino secundário já passaram os 20 mil, sendo três vezes mais do que no ano passado, segundo dados revelados esta terça-feira pelo ministro da Educação.

No ano passado, foram reapreciadas cerca de 6.200 provas da 1.ª fase, mas este ano já deram entrada "mais de 20 mil pedidos de reapreciações”, anunciou esta terça-feira o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, atribuindo este aumento "ao novo modelo de classificação".

Pela primeira vez este ano, as provas foram digitalizadas e os professores deixaram de classificar os exames completos, passando a ter acesso apenas a um dos itens da prova.

Mais de 20 mil notas terminaram este ano em 0,4 valores, o que para o ministro Fernando Alexandre se torna "uma tentação grande em pedir a reapreciação da prova".

Segundo dados da tutela, houve 2.400 alunos cuja classificação final foi de 9,4 valores, sendo expectável o pedido de reapreciação, uma vez que falta apenas uma décima para terem aprovação.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"No ano passado não tínhamos praticamente nenhuma nota entre os 9 e os 9,5 valores, porque era um professor só a corrigir os exames. Agora, como somamos as várias respostas que compõem o exame e cada classificador faz a classificação sem ter a visão global do exame, o que resulta numa avaliação mais objetiva", há mais notas que ficam a poucas décimas da aprovação (com 9,5 valores o aluno fica aprovado), disse o ministro na segunda-feira.

Esta teoria é diferente da defendida por diretores e professores que alertaram para um eventual aumento de pedidos de reapreciações, tendo em conta os muitos relatos de respostas trocadas ou de folhas de continuidade em falta.

O número de pedidos de reapreciação é já mais do triplo do registado no ano passado, mas ainda poderá aumentar, porque está a decorrer o prazo para a reapreciação de provas dos alunos que tiveram acesso às provas mais tarde.

Segundo o ministro da Educação, esta terça-feira de manhã ainda havia “dezenas” de estudantes sem acesso à sua nota.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os problemas com a avaliação em formato digital registou várias falhas técnicas, obrigando ao adiamento por alguns dias da divulgação das notas, que foram afixadas apenas na noite de 17 de julho.

Milhares de alunos tiveram de esperar mais alguns dias para saber os resultados. Esta terça-feira, ainda há algumas "dezenas" sem saber a sua nota, mas Fernando Alexandre voltou a garantir que "nenhum aluno será prejudicado" no aceso ao ensino superior nem na conclusão do secundário.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Exames Nacionais Exames Provas Provas nacionais Correção exames nacionais
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Educação

Lisboa aprova 44 milhões de euros em apoios na Educação até 2030

Há 16 min

Três vezes maior que no ano passado: pedidos de reapreciação dos exames nacionais passam os 20 mil

Há 49 min

Resultados dos exames do 9.º foram piores este ano. Maioria dos alunos chumbou a Matemática

Há 2h e 38min
00:54

"É uma escolha dessas pessoas". Ministro da Educação diz que há professores "que estavam escalados e não estão disponíveis porque estão de férias ou meteram atestado"

Hoje às 12:18
Mais Educação

Mais Lidas

Transportava 300 quilos de cápsulas secas de papoila do ópio. A sua detenção ajudou a desmantelar uma rede de embarcações de alta velocidade no Sado

Ontem às 20:17

Criança de oito anos que desapareceu no Rio Mondego foi retirada da água em estado crítico

Ontem às 17:19

"Remei o mais rápido que consegui, mergulhei vezes sem conta à procura": português descreve desaparecimento de britânico que fazia stand up paddle no Algarve

Hoje às 14:29

Diretor financeiro da PJ assume entrega do atrelado à guarda de empreiteiro por falta de alternativas 

Hoje às 16:00

Sismo no Japão: vários mortos entre as pessoas encurraladas após explosão num centro comercial

Hoje às 12:41

"Desfalque" de 76 mil euros. Casa Ermelinda Freitas condenada por "simular" despesas para obter fundos europeus

Ontem às 07:00

Antes de carregar o elétrico, faça o "trabalho de casa". É por isto que os kWh são tão mais caros na rua e é para aqui que vai o dinheiro

Hoje às 07:00

André Ventura diz que desapareceram do seu gabinete documentos relacionados com Luís Neves e Luís Montenegro

Hoje às 11:56

Diretora nacional-adjunta de Luís Neves nunca foi informada sobre atrelado - apesar de gerir os bens apreendidos pela PJ

Ontem às 21:48

Trinta pessoas detidas em operação no Festival Músicas do Mundo

Hoje às 09:38

Corpos de cinco recém-nascidos encontrados em caixas de cartão em França

Hoje às 12:30

Jovem de 17 anos foi à casa da ex-namorada de 12 e arrombou a porta da entrada. Depois violou-a

Hoje às 12:13