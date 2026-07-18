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Ministro "jogou no casino com a vida dos alunos": professores e diretores antecipam "aumento exponencial" de revisões de provas

João Sundfeld
Há 2h e 0min
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Além disso, a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas também questionou as opções adotadas pelo Governo e ressaltou que alunos de 9º ano ainda não receberam as notas

As notas dos exames nacionais começaram a ser divulgadas pelas escolas na última sexta-feira, mas a polémica em relação à correção persiste. Nem todas os agrupamentos conseguiram disponibilizar as classificações dentro do prazo estipulado pelo Ministério da Educação, e muitos alunos possuem notas suspensas. Em entrevista à CNN Portugal, Daniel Martins, coordenador do Sindicado de Todos os Professores da Educação (STOP) criticou as medidas adotadas pelo Governo durante o processo de avaliação.  

"O ministro jogou no casino com a vida dos alunos", disse Martins. " O ministro não conseguiu cumprir nenhuma das datas que se propôs".  

Devido a problemas no processo de digitalização das provas, os prazos estipulados para a correção precisaram ser alargados em diferentes oportunidades. Enquanto professores alegavam que receberam questões para avaliação a poucas horas da data final ou que suspeitavam que algumas das respostas para correção estavam incompletas, o Ministério da Educação pressionou publicamente para a divulgação de todas as notas na última sexta-feira.  

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"Pode acontecer [que algumas escolas não publiquem], mas eu vou pedir individualmente a cada um a justificação", disse Fernando Alexandre em entrevista à SIC Notícias. A declaração foi interpretada como autoritária por Daniel Martins. "O senhor ministro atuou como um verdadeiro ditador ao referir que iria impor de toda maneira a sua vontade", criticou. "O ministro disse {no Parlamento] que todas as provas estavam corrigidas, mas ao final do dia concluiu-se que não, era uma mentira. Depois, tentou responsabilizar diretores, outros agentes da escola para que se [as classificações] não saíssem, a responsabilidade seria deles".  

A Associação Nacional de DIretores de Agrupamentos de Escolas Públicas também criticou as decisões do Governo. Antes da segunda fase, e devido às dificuldades do processo de correção, Filinto Lima acredita que haverá "um aumento exponencial do número de processos de revisão", o que significará uma maior necessidade de recursos humanos para analisar todos os requerimentos.  

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Além disso, Lima analisa que o processo de digitalização "correu muito mal". " O modelo de correção dos exames foi muito constrangedor para os 11,5 mil professores classificadores na primeira fase. Espero que [na segunda fase] a plataforma seja amiga dos professores classificadores. Esta plataforma foi inimiga dos nossos professores, ela foi inimiga, totalmente inimiga".  

O diretor ainda ressaltou que o problema não está restrito aos estudantes que vão ao ensino superior. Alunos de 9º ano que realizaram exames nacionais de português e matemática não receberam as suas classificações, algo que para ele é "muito importante". De acordo com o Ministério da Educação, as notas devem ser divulgadas no início da semana.  

Ainda assim, restam dúvidas sobre a correção dos exames que já foram disponibilizados. Muitos alunos receberam o resultado de que a sua nota está suspensa. O que isso significa para os estudantes, porém, é incerto e, de acordo com Filinto Lima, isso será explicado apenas durante a tarde deste sábado.  

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Temas: Exames nacionais Exames Correção Correção exames nacionais Notas

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