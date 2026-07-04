MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

José Luís Carneiro exige que Montenegro peça desculpa por situação dos exames

Agência Lusa , PP
Há 56 min
O secretário-geral do Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro (Lusa/ Miguel A. Lopes)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

“Eu, se fosse primeiro-ministro, nesta altura já tinha vindo pedir desculpa às famílias portuguesas”, sentenciou o líder do PS

O secretário-geral do Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro, exigiu este sábado um pedido de desculpas ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, pela “situação absolutamente grave” relacionada com as falhas na segunda fase dos exames nacionais.

“Quero referir-me à situação absolutamente grave que tem a ver com os exames dos alunos que querem concorrer ao ensino superior. O Ministro da Educação e o Governo permitiram que se instalasse o caos nas escolas e, mais grave do que isso, o ministro faltou à sua responsabilidade na Assembleia da República, porque procurou esconder a gravidade do que estava a passar”, criticou José Luís Carneiro.

O secretário-geral dos socialistas falava à chegada ao 22.º Congresso da Federação Distrital do Porto do PS, comentando a decisão anunciada sexta-feira pelo Ministério da Educação de que a divulgação dos resultados e a segunda fase dos exames nacionais foram adiadas devido às falhas da avaliação eletrónica, havendo ainda professores sem receber os itens das provas para corrigir.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No final do mês, Carneiro já havia exigido explicações e, hoje, subiu de tom nas críticas ao Governo, que acredita ter procurado “culpar os diretores das escolas e os professores, mostrando total insensibilidade com o que se está a passar com os jovens e com as famílias”.

“Eu, se fosse primeiro-ministro, nesta altura já tinha vindo pedir desculpa às famílias portuguesas”, sentenciou.

Criticando o “caos instalado num dos momentos mais vitais da vida das famílias”, Carneiro criticou a “declaração de gravidade imensa” do ministro da Educação, Fernando Alexandre, ouvido sexta-feira no Parlamento, que no seu entender “culpou os pais pelo facto de terem programado as suas férias”, quando estes o fazem “contando que o Governo cumpra o seu dever”.

“Isto é de uma grande gravidade e eu exijo ao primeiro-ministro que peça desculpa às famílias, que peça desculpa aos professores e que peça desculpa às escolas deste país”, reforçou.

Numa curta declaração à chegada ao congresso, que decorre em Vila do Conde, manifestou ainda “solidariedade e apoio a todos os esforços que estão a ser feitos por parte das forças e serviços de segurança, os bombeiros portugueses, às populações”, dada a situação de calor extremo e de incêndios no país.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Sem se alongar no tema, e entrando rapidamente após uma declaração quase totalmente focada na questão dos exames, posicionou o PS “ao lado daqueles que estão a passar por momentos muito difíceis”, dos incêndios à situação dos exames, à qual voltou.

“É importante que o primeiro-ministro explique que empresa é que assumiu estas responsabilidades, que está a falhar tanto em momentos tão cruciais da vida coletiva”, atirou.

O ministro da Educação, Ciência e Inovação justificou, na sexta-feira, as alterações ao calendário de exames com as falhas no processo informático que levou a que alguns docentes não tivessem ainda recebido as provas para avaliar, esperando não ser preciso voltar a fazer ajustes.

“Ainda falta uma parte do processo que está a ser robustecido, mas há sempre alguma incerteza. Mas o foco é cumprir o calendário, que foi concertado com o EDUQA e o Júri Nacional de Exames (JNE), que ontem [quinta-feira] nos enviou uma proposta por escrito. Discutimos com essas entidades e parece-nos que esta é a melhor forma de garantir o tal rigor num processo de avaliação”, disse Fernando Alexandre, à margem de um encontro em Guimarães.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo a tutela, as candidaturas ao ensino superior deverão manter-se inalteradas, ou seja, arrancam a 20 de julho.

Em comunicado, o Ministério da Educação, Ciência e Educação lamentava já “eventuais transtornos” na vida dos alunos, das suas famílias, dos professores classificadores e das escolas.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Exames Nacionais Exames José Luís Carneiro Montenegro Desculpa
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Educação

José Luís Carneiro exige que Montenegro peça desculpa por situação dos exames

Há 56 min

Segunda fase dos exames arranca em 20 de julho e resultados saem a 7 de agosto

Há 1h e 13min

Governo adia segunda fase dos exames nacionais do secundário em quatro dias

Ontem às 09:00

"Não houve nenhum percalço". Ministro da Educação diz que a maioria dos relatos sobre erros na classificação dos exames nacionais são falsos

1 jul, 11:08
Mais Educação

Mais Lidas

Ucrânia poderá ter disparado um míssil balístico contra Moscovo pela primeira vez. E o objetivo pode ter sido alcançado

Ontem às 12:18

Ondas de calor vão obrigar-nos a "reorganizar a forma como trabalhamos" e Espanha pode ser um exemplo para Portugal

Ontem às 11:11

Uma mulher ucraniana disfarçada de homem é a principal suspeita do ataque no Mónaco

Ontem às 11:01

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:15

"Sabíamos que Ronaldo tinha de passar, mas é de loucos": há croatas indignados com a arbitragem (mas um jogador explica tudo)

Ontem às 03:56

Mundial 2026: Argentina 3-2 Cabo Verde (fim)

Ontem às 23:29

Incêndio em Setúbal obriga à retirada de 60 pessoas

Ontem às 18:36

Dia, horas e adversário: tudo sobre o próximo jogo de Portugal no Mundial

Ontem às 02:11

"Tiveram o susto da vida deles. Foram 20 minutos a levar pancadas": orcas voltam a atacar veleiro ao largo de Cascais

2 jul, 11:14

Cabo Verde provou que um erro probabilístico pode ser tão gigante como os maiores do mundo. Quem não vai dormir esta noite é Rui Costa

Hoje às 02:43

Estudante universitária gravemente ferida depois de atropelada no passeio por carro em sentido contrário

2 jul, 13:07

Louis Vuitton ganha processo contra cadeia chinesa e recebe indemnização milionária

Ontem às 09:05