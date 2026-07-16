Alunos precisam ou não de pedir para aceder aos exames? Ministério dá nova versão e coloca responsabilidade nas escolas

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Segundo o Ministério da Educação, cada escola deverá definir se será necessário um requerimento dos encarregados de educação para ter acesso às provas

O Ministério da Educação esclareceu esta quinta-feira que cabe às escolas decidir se disponibilizam a todos os alunos a cópia dos exames realizados sem que os encarregados de educação solicitem a consulta da prova.

“Os alunos vão ter acesso à sua prova digitalizada em PDF, através das escolas. Esse envio pode ser por iniciativa da escola ou a pedido do aluno”, informou a tutela, em resposta à agência Lusa.

O esclarecimento surgiu depois de o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) ter revelado que a cópia das provas só seria enviada mediante requerimento dos encarregados de educação.

Segundo Filinto Lima, a informação tinha sido transmitida aos diretores pelo Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) durante a primeira sessão de esclarecimento sobre o processo de disponibilização das provas.

Na apresentação partilhada com os diretores durante a reunião, a que a Lusa teve acesso, o EduQA escreveu que o "aluno ou encarregado de educação apresenta o pedido para consulta de prova" e, posteriormente, "a direção da escola recebe e valida o pedido".

"A aplicação é usada para localizar e disponibilizar o PDF da prova ao aluno", refere o documento, acrescentando que "o envio pode ser feito por e-mail ou em suporte impresso".

De acordo com o gabinete de Fernando Alexandre, o instituto clarificou as indicações durante a segunda sessão, realizada às 16:00 de hoje.

“A mesma informação será explicitada no envio que o EduQA fará às escolas, com o guião de utilização da plataforma”, acrescentou a tutela.

O ministro da Educação, Ciência e Inovação anunciou, em 06 de julho, que os alunos dos 11.º e 12.º anos teriam acesso aos exames realizados este ano e à respetiva classificação, sem necessidade de solicitarem a consulta da prova.

Na altura, Fernando Alexandre explicou que todos os alunos iriam receber um 'link' de acesso às provas, medida que não estava inicialmente prevista e foi anunciada como uma novidade para garantir "a confiança" no processo de avaliação externa, considerando os constrangimentos registados.

Segundo os diretores, a tutela vai disponibilizar uma plataforma eletrónica onde as escolas poderão carregar os exames nacionais em formato digital e associar a cada prova o endereço eletrónico do encarregado de educação.

Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do ensino secundário estão a ser corrigidos em formato digital, mas o processo tem registado falhas técnicas desde o início e, devido aos constrangimentos, o ministério adiou os prazos inicialmente previstos.

As pautas deverão ser afixadas na sexta-feira, mas a publicação dos resultados depende da conclusão das classificações das mais de 300 mil provas realizadas.