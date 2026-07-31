Terminam hoje as inscrições para a época especial de exames

Agência Lusa , MJC
Há 3h e 14min
Estudantes a fazerem exames
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Época especial vai decorrer entre os dias 3 e 8 de setembro

As inscrições para a época especial de exames para acesso ao ensino superior, que vai decorrer entre os dias 3 e 8 de setembro, terminam esta sexta-feira.

Esta época especial de exames, como explicou o Ministério da Educação na passada semana, será aberta a todos os alunos elegíveis para a realização de provas na segunda fase, quer as realizem ou não.

"No caso de o aluno também ter realizado exame na 2.ª fase, é considerada a melhor classificação obtida entre os resultados das duas provas", referiu o ministério liderado por Fernando Alexandre em comunicado.

Em 03 de setembro decorrem as provas de Português, Português Língua Segunda, Português Língua Não Materna, Literatura Portuguesa, Economia A, História da Cultura e das Artes e Latim.

Dia 04 são as provas de História A, Biologia e Geologia, História B, Geometria Descritiva A, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Mandarim, seguindo-se dia 07 Matemática A, Matemática B, Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Filosofia.

No último dia da época especial (08 de setembro) decorrem as provas de Desenho A, Física e Química A, Geografia A e Inglês.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Já a segunda fase para apresentação das candidaturas ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior irá decorrer entre 24 de agosto e 22 de setembro, sendo os resultados publicados a 30 de setembro, referiu o ministério.

 

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Exames nacionais Época especial Alunos
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Educação

Terminou o secundário em 2025 com 16,5. Mas a média desceu sem ela fazer nada. "Se as regras mudarem todos os anos, a minha média muda todos os anos?"

Há 3h e 4min

Terminam hoje as inscrições para a época especial de exames

Há 3h e 14min

Ministro garante que 70% dos exames da 2.ª fase já foram classificados (e sem problemas)

Ontem às 17:02

Professores que adiem reforma só recebem 750 euros se derem aulas em escolas com carência

Ontem às 17:01
Mais Educação

Mais Lidas

Voo da TAP declara "PAN PAN" e regressa a Lisboa após ficar sem motor: "Os pilotos são treinados para estas emergências"

Ontem às 18:50

Alerta máximo: milhares de pessoas cruzam a fronteira entre Marrocos e Espanha sem controlo

Ontem às 13:55

A fuga do agente de IA da OpenAI foi ainda pior do que nos disseram

29 jul, 21:21

O homem que fez parte da Ucrânia virar-se contra Zelensky quebrou o silêncio

Ontem às 08:11

Como a nova estratégia ucraniana ameaça fazer cair "dois gigantes" russos e contagiar o sistema bancário

Ontem às 08:00

Pagamento de cinco mil euros em dinheiro no monte de Luís Neves pode dar direito a multa

Ontem às 17:00

Ainda está ativo: o maior fogo da história de Espanha foi provocado por um martelo pneumático numa obra ilegal

29 jul, 12:11

O sonho de Putin tornou-se o principal alvo da Ucrânia. Agora o pesadelo pode estar só a começar

Ontem às 08:48

Terminou o secundário em 2025 com 16,5. Mas a média desceu sem ela fazer nada. "Se as regras mudarem todos os anos, a minha média muda todos os anos?"

Há 3h e 4min

Vacinas, covid-19 e a quinta emenda mais de 100 vezes: Fauci foi ouvido e pode acabar acusado de desacato

Ontem às 11:03
opinião
Miguel Sousa Tavares

"Qualquer dia temos de arranjar um governo de frades franciscanos com voto de pobreza". Sousa Tavares não sabe o que o país exige a Luís Neves

Ontem às 22:46

Ventos de 120 km/hora provocam o caos no Brasil e fazem cinco mortos

Ontem às 09:21