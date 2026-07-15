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Exames nacionais: ministro da Educação garante que "99% das respostas" estão corrigidas

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 28min
Ministro da Educação, Fernando Alexandre (António Cotrim/LUSA)
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O maior problema prendeu-se com o exame de Português, “porque é a mais difícil de corrigir”, disse o ministro

O ministro da Educação revelou esta quarta-feira que 99% das respostas dos exames nacionais do ensino secundário estão corrigidas e que na sexta-feira serão publicadas “todas as avaliações com rigor e transparência”.

“Nós temos 99% das provas corrigidas, o processo está a decorrer com normalidade, mas obviamente quando chegarmos à fase final é preciso identificar as provas que não estão a ser corrigidas, porque há professores que podem ter atestado medico”, disse o ministro da Educação, Ciência e Inovação, antes de entrar para um encontro sobre ciência que começou em Lisboa.

Depois de o ministério ter dado mais um dia para terminar o processo de correção das mais de 300 mil provas, que deveria ter terminado na terça-feira, Fernando Alexandre disse hoje que “durante a manhã de hoje as provas estarão quase todas fechadas”.

O maior problema prendeu-se com o exame de Português, “porque é a mais difícil de corrigir”, disse o ministro, prometendo que na sexta-feira serão publicadas “todas as avaliações com rigor e com transparência”.

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Temas: Exames nacionais Ensino Secundário Correção Ministro da Educação Fernando Alexandre

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