Falhas de digitalização, reclassificações ou entregas tardias: faltam corrigir 2% dos exames (que só ficam prontos depois do final do prazo inicial)

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Governo continua a garantir que as notas vão ser afixadas a 17 de julho

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) anunciou ao final da tarde desta terça-feira que já estão corrigidos 98% dos exames nacionais. O mesmo é dizer que faltam corrigir 2%, algo que deverá ficar finalizado já depois do prazo indicado inicialmente, que era o final desta mesma terça-feira, pelo que o prazo fica, na prática, novamente adiado.

De recordar que a CNN Portugal noticiou ainda antes deste comunicado que o MECI tinha dado mais 12 horas aos professores para colmatar todos os erros e para terem mais tempo na correção das provas. Algo que aconteceu, pelo menos em parte, porque vários professores ainda estavam a receber itens para classificação nesta mesma terça-feira.

Através de um comunicado enviado às redações, a tutela indica que mais de 11.500 professores classificadores ajudaram a acelerar o processo, que tentou corrigir toda a polémica em torno de problemas de digitalização, entre outros, das provas.

O MECI garante que o prazo definido para a afixação das pautas, que é 17 de julho, será cumprido, já que existe “margem temporal suficiente para executar as etapas necessárias entre o fecho do processo de classificação e a afixação dos resultados nas escolas”.

Quanto aos 2% que faltam corrigir, o MECi indica que isso acontece por causa do processo de verificação e validação, estando em causa três problemas diferentes: