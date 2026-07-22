"Foram identificados erros" nos parâmetros de correção: júri nacional reclassifica mais de seis mil provas em quatro disciplinas

Há 1h e 48min

De forma a não prejudicar os alunos, o Júri Nacional de Exames decidiu que, "no caso de a correção da classificação resultar numa nota inferior a 9,5 valores, a classificação será de 9,5 valores"

O Júri Nacional de Exames (JNE) informou esta quarta-feira que foram alterados os parâmetros de correções em quatro disciplinas, tendo sido reclassificados mais de seis mil provas.

“Foram identificados erros de parametrização das matrizes de classificação” de alguns “itens dos exames finais nacionais do ensino secundário realizados na 1.ª fase” nas disciplinas de Física e Química A, Geografia, História A e Português Língua Não Materna, refere a carta enviada pelo presidente do JNE às escolas, a que a Lusa teve acesso.

“Após a deteção destas situações, foram efetuadas as respetivas análises e correções, tendo sido revistas as classificações das provas dos alunos abrangidos, de acordo com a parametrização correta dos referidos itens”, tendo-se verificado várias alterações.

Como resultado na nova correção, 5.253 classificações em Geografia subiram, 12.393 mantiveram-se e 73 baixaram; em Física e Química A, 113 classificações subiram e 32.113 mantiveram-se; em História A, 378 subiram e 11.048 mantiveram-se; enquanto em Português Língua Não Materna 497 classificações subiram e 120 mantiveram-se.

“Tendo em consideração a afixação tardia das correções, e de forma a não prejudicar os alunos, o Júri Nacional de Exames decidiu que, no caso de a correção da classificação resultar numa nota inferior a 95 pontos (9,5 valores), a classificação será de 95 pontos (9,5 valores)”, uma decisão que se aplica também às “correções de classificações anteriormente efetuadas”.

Estas novas pautas estão a ser enviadas às escolas esta quarta-feira e “os alunos que assim o desejem poderão ainda inscrever-se para a 2.ª fase dos exames nacionais, ou ainda na época especial, em setembro”, pode ainda ler-se no documento.

Esta é a segunda reclassificação em geografia, depois de um alerta feito pelos professores e de Física e Química A.

Na segunda-feira, a Associação de Professores de Geografia apelou à verificação urgente da parametrização automática de um item do exame de Geografia A, realizado por 16.714 alunos, um dia após dois outros erros terem sido detetados na mesma prova.

Em comunicado, a associação (APROFGEO) disse ter enviado ‘emails’ ao presidente do EduQA, Luís Santos, e ao presidente do Júri Nacional de Exames, Rui Pires, a pedir a “verificação urgente da parametrização da classificação automática do item 12.1 da Prova 719 - Exame Final Nacional de Geografia A”.

A associação disse ter recebido “vários relatos” de que a classificação atribuída neste item poderá não estar a respeitar os critérios de classificação publicados.

“Atendendo a que se trata de um item de classificação automática, a APROFGEO solicitou que seja verificada, com caráter de urgência, a parametrização do item 12.1 nas versões 1 e 2 da prova”, lê-se no comunicado.